Lo de siempre: llegó la lluvia y dos barrios de La Plata se quedaron sin luz

La llegada de la lluvia a La Plata volvió a poner sobre la mesa un problema que se repite cada vez que las condiciones climáticas desmejoran: los cortes de luz. En las últimas horas, vecinos de dos sectores de la ciudad denunciaron interrupciones en el suministro eléctrico y manifestaron su malestar ante la falta de respuestas de EDELAP.

Uno de los reclamos llegó desde Barrio Norte, donde un vecino informó que se encontraba sin servicio en la zona de 5 y 32. Según denunció, el corte afectaba a los usuarios del sector y, hasta el momento, no habían recibido precisiones sobre cuándo se restablecería el suministro.

Una situación similar fue reportada por otro vecino de la zona de calle 115 entre 38 y diagonal 74, donde también se registró una interrupción del servicio eléctrico en la zona del Hospital Rossi, en el barrio Hipódromo de nuestra ciudad. En este caso, el reclamo apuntó a la falta de respuestas de la empresa prestataria ante la consulta por el desperfecto.

Los episodios volvieron a generar preocupación entre los usuarios, que deben afrontar las consecuencias de quedarse sin energía en medio de las precipitaciones y aguardan una respuesta de la compañía.

Los cortes programados por EDELAP para este viernes

En paralelo a los reclamos por las interrupciones del servicio, EDELAP había informado una serie de cortes programados para este viernes 30 de octubre, debido a trabajos previstos en distintos puntos de La Plata y la región.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, las tareas contemplaban las siguientes zonas y horarios:

De 9 a 13: en el sector de Ruta 2, de 44 a 52, en Ángel Etcheverry.

en el sector de Ruta 2, de 44 a 52, en Ángel Etcheverry. De 8:30 a 15:30: en la zona de Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, en El Peligro.

en la zona de Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, en El Peligro. De 8 a 17: en el sector comprendido entre las calles 120 y 122 bis, y de 71 a 73, en La Plata.

Mientras tanto, los vecinos afectados por los cortes denunciados en Barrio Norte y en la zona de 115 y 38 continuaban aguardando novedades sobre la restitución del servicio.