Los cortes de luz no aflojan en La Plata y aumenta el malestar de los vecinos afectados

En las últimas horas, vecinos de varias localidades de La Plata volvieron a reportar cortes en el suministro eléctrico prestado por la empresa Edelap. Con el correr de las horas y la falta de soluciones, la molestia de los platenses se transforma en un interrogante recurrente: cuál es el rol efectivo del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y si su función se limita únicamente a labrar actas una vez consumadas las fallas.

Las interrupciones en el servicio afectan a zonas de alta densidad poblacional y generan severas complicaciones cotidianas. "Llevamos dos horas sin luz en calle 9 casi 43. Desde calle 44 a 42 también. Hay que subir por escaleras en los edificios y es una zona de mucha gente mayor", advirtió una vecina afectada del casco urbano.

Respecto al corte en el barrio céntrico de La Plata, Edelap afirmó que su personal ya comenzó a trabajar en la resolución del problema: "El centro operativo de la empresa detectó una anomalía en la zona, la cuadrilla técnica se está acercando al lugar para verificar el suministro eléctrico".

La situación no es aislada y se replica en otros puntos neurálgicos de la Región. En las inmediaciones del Parque Castelli y del Hospital San Juan de Dios, los usuarios manifestaron su malestar por la falta de respuestas oficiales ante las reiteradas denuncias.

"Hace horas que en la zona del Parque Castelli estamos sin luz. Hicimos todos los reclamos y no hay respuesta. Pasa en 66 y 28 y en varias cuadras cercanas al Hospital San Juan de Dios", señaló otra vecina afectada.

Frente a un escenario de apagones que se repite, la falta de comunicación por parte de la empresa distribuidora y la ausencia de medidas preventivas por parte de los entes reguladores vuelven a poner en el centro del debate la calidad del servicio público en La Plata.

* * * * * * * * *

*EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Que el diario publique estas noticias y se sostenga, depende de sus lectores. Suscribirse al diario tiene apenas un costo de 570 pesos mensuales.

Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada.

Cómo suscribirse a EL DIA

Quienes deseen acceder a todos los contenidos de eldia.com pueden suscribirse ingresando a: https://www.eldia.com/suscripcion.

1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $570 POR MES*