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Malestar en el Gobierno con la medida de fuerza de FEB

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Por Redacción

En el gobierno bonaerense se dejaba trascender un fuerte malestar con el paro resuelto por la FEB. “Se aseguraron que la paritaria esté aprobada por el resto de los gremios para que todos los docentes cobren el aumento y ahora llaman al paro para jugar su representatividad”, cuestionaban en despachos oficiales.

“Se hacen los picantes con el aumento en el bolsillo”, añadían.

En la administración Provincial recordaban que “en un contexto económico y financiero sumamente complejo, la Provincia ha realizado un enorme esfuerzo para sostener las negociaciones paritarias durante prácticamente todos los meses del año, alcanzando un incremento salarial acumulado del 26%, al que se suma la restitución de un componente destinado a compensar parcialmente la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que permite que la mejora salarial se ubique por encima de la inflación acumulada”.

Y añadían: “El acuerdo contempla la reapertura de las negociaciones en diciembre, garantizando la continuidad del diálogo con los gremios. A ello se suma el esfuerzo del Gobierno provincial por preservar la totalidad de los puestos de trabajo y cargos docentes, en un escenario nacional caracterizado por la caída del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de numerosos sectores para sostener negociaciones salariales”.

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