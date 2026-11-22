Más de 400 representantes de instituciones de todo el país participaron del último Congreso Nacional de Educación organizado por AIEPA, donde la caída de la natalidad y su impacto en las matrículas ocuparon un lugar central.

Las proyecciones anticipan que la matrícula de las primarias privadas podría caer un 27% hacia 2030 respecto de 2023, lo que equivale a 1,2 millones de alumnos menos. En la provincia de Buenos Aires, se estima que entre 2024 y 2027 habrá 100.000 chicos menos en el nivel inicial.

Frente a este escenario, el presidente de AIEPA, Flavio Pinto, planteó la necesidad de que las instituciones se adapten, generen alianzas y evalúen fusiones para optimizar recursos.

El director ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, advirtió que la combinación de menos alumnos y costos fijos elevados pone en riesgo la sustentabilidad de algunos colegios y ya contribuyó al cierre de establecimientos. Entre las alternativas mencionó compartir infraestructura, avanzar en acuerdos entre instituciones y ampliar la oferta de educación para adultos y formación continua.

El demógrafo Rafael Rofman, por su parte, consideró que la caída de los nacimientos abre también una oportunidad para revisar la formación docente y repensar el sistema educativo. La discusión, sostuvo, no debería limitarse a cómo sostener las escuelas, sino a cómo transformar la educación para los chicos que asistirán a ellas.