Mitos a desterrar

La recuperación después de un accidente cerebrovascular (ACV) está rodeada de creencias que pueden generar falsas expectativas, frustración y hasta culpa en quienes atraviesan ese proceso. Uno de los mitos más extendidos es que la recuperación se detiene al año del ACV. El neuropsiquiatra Diego Sarasola explica que, gracias a la neuroplasticidad y a la estimulación continua en centros especializados, los pacientes pueden seguir logrando avances significativos años después del episodio. La evolución, sin embargo, es diferente en cada caso.

También es falso que todo dependa de las ganas del paciente, porque la voluntad o motivación no alcanzan por sí solas para revertir una lesión cerebral. “Responsabilizar al paciente por sus secuelas diciendo ‘no se recupera porque no quiere’ es injusto y doloroso”, advierte Sarasola.

La fisiatra Paula Jaimes, por su parte, cuestiona la idea de que “si le ponés ganas, vas a salir caminando” y recuerda que comparar la evolución con la de otra persona tampoco es válido. “No existen dos ACV iguales. Cada lesión cerebral es diferente y cada persona tiene características, condiciones y contextos distintos”.

Otro error frecuente es asociar la independencia exclusivamente con caminar sin ayuda. Una persona puede desenvolverse de manera autónoma utilizando un andador o una silla de ruedas, con adaptaciones para sus actividades cotidianas. La autonomía no se mide únicamente por la capacidad de desplazarse.

Tampoco es cierto que el ACV afecte solo la movilidad. Puede comprometer la memoria, la atención, el lenguaje, la comunicación, la visión, la deglución, la sensibilidad, el equilibrio y la conducta. Algunas de esas secuelas son menos visibles, pero pueden condicionar profundamente la vida diaria.

Por último, Jaimes desarma la creencia de que todo se puede recuperar. “No todo se puede rehabilitar, pero casi todo puede ser trabajado de alguna manera”, sostiene. La rehabilitación también consiste en compensar funciones perdidas, adaptar el entorno y encontrar nuevas formas de hacer, participar y vivir con la mayor autonomía y calidad de vida posibles.