Murió Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de La Plata, a los 83 años

Este martes la Cancillería del Arzobispado de La Plata confirmó la muerte de Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata. En un comunicado expresaron: "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata".

El mismo lleva la firma de el Arzobispo de La Plata, Mons. Gustavo Carrara; sus Obispos Auxiliares, Mons. Alberto Bochatey, O.S.A., Mons. Jorge González y Mons. Federico Wechsung; y demás miembros del clero platense.

"Su deceso ocurrió hoy, martes 10 de noviembre de 2026, a la edad de 83 años", se informó. Al mismo tiempo agregaron: "Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Asimismo, se invitó "a toda la feligresía a unirse en ferviente oración por su eterno descanso, pidiendo, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial. Elevamos también nuestras plegarias por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos".

El arzobispado de La Plata

El 26 de febrero de 1992, el papa Juan Pablo II lo designó obispo titular de Lamdia y auxiliar de Buenos Aires. Recibió la ordenación episcopal el 4 de abril de ese año en la Catedral Metropolitana, de manos del cardenal primado Antonio Quarracino. Como auxiliar porteño (1992-1998), cumplió funciones como vicario zonal de Belgrano, delegado arzobispal para el Área de Doctrina, Liturgia y Espiritualidad, y vicario episcopal de Educación.

El 26 de junio de 1998 fue nombrado obispo coadjutor de La Plata y, tras la presentación de renuncia por límite de edad de Carlos Galán, asumió formalmente como el séptimo arzobispo de la arquidiócesis de La Plata el 12 de junio de 2000, cargo que mantuvo hasta junio de 2018, cuando el papa argentino Francisco I designo a Víctor "Tucho" Fernández.

En el plano de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), integró la Comisión de Fe y Cultura (1993-1999), las comisiones de Catequesis y de Educación Católica, y se desempeñó como delegado para los Bienes Culturales de la Iglesia.

Asimismo, formó parte de la Comisión Permanente del Episcopado y de la Región Pastoral Platense. Fue Gran Prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, capellán conventual de la Soberana Orden Militar de Malta y gran canciller de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

A nivel internacional, la Santa Sede lo designó consultor de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL), miembro de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, del Consejo Internacional para la Catequesis, del Consejo Pontificio para la Cultura y del Pontificio Consejo "Justicia y Paz" (nombrado por Benedicto XVI en febrero de 2007). Además, fue nombrado socio honorario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino.

En la 96° Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, realizada en noviembre de 2008, fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica.

Especializado en filosofía, teología y catequesis, Aguer protagonizó diversos pronunciamientos públicos sobre temas morales y sociales de la Argentina, manteniendo posturas críticas hacia las políticas de salud sexual y reproductiva impulsadas durante distintas gestiones gubernamentales. En el plano comunicacional, condujo un espacio semanal en Radio Provincia.

Extensa trayectoria sacerdotal

Monseñor Aguer fue ordenado presbítero para la arquidiócesis de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1972, por imposición de manos del cardenal Juan Carlos Aramburu. Durante sus primeros años en el ministerio sacerdotal, se desempeñó como vicario parroquial en la Inmaculada Concepción del barrio de Belgrano (1972-1976) y posteriormente en San Pedro González Telmo (1976-1977).

En paralelo a su labor pastoral, desarrolló una extensa trayectoria académica. Ejerció como profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre 1979 y 1992, además de dictar clases en las Abadías Santa Escolástica y San Benito. Entre 1981 y 1984, realizó investigaciones sobre Doctrinas Medievales en el Instituto de Filosofía Práctica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), centrando parte de sus memorias académicas en las obras de San Agustín (Enarrationes in Psalmos) y Santo Tomás de Aquino (De Veritate).

En 1978, conservando su incardinación original en Buenos Aires, se incorporó a la recién creada diócesis de San Miguel por invitación de su primer obispo, Horacio Alberto Bózzoli. Allí asumió como director diocesano de Vocaciones, asesor de los Profesionales de Acción Católica y capellán de la Casa Madre de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José. En 1980, Bózzoli le encomendó la organización del Seminario Diocesano, siendo designado rector de la institución. En el ámbito diocesano también fue capellán del Colegio Don Jaime de Bella Vista, integrante del Consejo Presbiterial y del Colegio de Consultores. El 18 de febrero de 1989, el Vaticano lo distinguió como Prelado de Honor de Su Santidad.