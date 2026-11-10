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La Región

Anunciaron que la Catedral será la sede del último adiós a Héctor Aguer

El exarzobispo de la arquidiócesis de La Plata falleció este martes a los 83 años. La despedida será el jueves por la mañana

Por Redacción

La Cancillería del Arzobispado de La Plata confirmó este martes la muerte de monseñor Héctor Rubén Aguer, quien fuera el séptimo titular de la arquidiócesis de La Plata. El deceso del prelado emérito ocurrió este martes 10 de noviembre a los 83 años de edad, hecho que motivó la difusión de un documento oficial con la firma del actual arzobispo, Gustavo Carrara, los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, y el resto del clero local.

Tras la confirmación de la noticia, la autoridad eclesiástica ratificó el esquema definitivo para las honras fúnebres. Las puertas de la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción abrirán el jueves 12 de noviembre a las 10 de la mañana para dar inicio a la capilla ardiente, la cual se extenderá hasta las 12 de la noche.

Las instalaciones del templo mayor reabrirán el viernes 13 a las 7 de la mañana para recibir a la feligresía hasta las 10, momento fijado para la celebración de la Misa Exequial a cargo de monseñor Carrara. Al término del oficio religioso, la comitiva trasladará los restos mortales hacia el Panteón del Clero situado en el Cementerio Municipal.

Aguer asumió como arzobispo coadjutor de La Plata el 26 de junio de 1998 y quedó al frente del gobierno pastoral el 12 de junio de 2000, tras la renuncia por límite de edad de Carlos Galán. Permaneció al frente de la diócesis hasta junio de 2018, etapa en la cual el papa Francisco formalizó la llegada de Víctor "Tucho" Fernández como su sucesor.

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