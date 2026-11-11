Música, arte y homenajes para el festejo de los 144 años de la Ciudad

La Municipalidad de La Plata presentó la programación de la Semana de la Música que tendrá como atractivo principal el 144º aniversario de La Plata, los 140 años del Teatro municipal Coliseo Podestá y homenajes a Mercedes Sosa y el Indio Solari, según se informó en la presentación que se realizó ayer.

Tras una primera edición que convocó a más de 200 mil personas, la iniciativa regresará con las presentaciones de Nahuel Pennisi, Los Palmeras, Chango Spasiuk, Dillom, Javier Malosetti, Milena Salamanca, La Cumparsita, Etiqueta Negra y Emiliano Brancciari, entre otros artistas nacionales y locales.

PLAZAS, TEATROS Y BARRIOS

Según se informó, las propuestas culturales tendrán lugar desde el sábado 14 al domingo 22 de noviembre con espectáculos de folclore, rock, tango, jazz, música clásica y propuestas emergentes en distintos espacios de la ciudad.

Según se informó, la apertura tendrá lugar este sábado en las escalinatas de la Catedral con un homenaje a Mercedes Sosa a cargo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de Popi Spatocco.

EL 19 EN PLAZA MORENO

En tanto, el jueves 19 de noviembre, Plaza Moreno será escenario de los festejos por el 144° aniversario de La Plata con Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, un emotivo homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra, y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock.

La programación de la Semana Cultural también incluirá un festival de jazz, una milonga y música emergente.

Por otro lado, el martes 17 de noviembre el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886.

La jornada coincidirá con la puesta en marcha de su primer sistema de climatización frío-calor.

BIENAL DE ARTE

Como parte del mes aniversario, el domingo 15 a las 17 se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte La Plata en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

En tanto, el viernes 20 de noviembre a las 19, en el Coliseo Podestá se realizará el Jazz Festival de Jazz La Plata Capital. Estarán ● Javier Malosetti cuarteto,●y el trío Hernán Jacinto, Daniel Piazzolla y Daniel Maza, y● Kiki Victoria Soul band.

La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza, experiencias sonoras, multimedia, música, cine, teatro y site-specific y podrá visitarse de forma gratuita.

Finalmente, el jueves 26 la República de los Niños celebrará su 75° aniversario con la puesta en valor de la Casa del Niño, la asunción de más de 60 estudiantes electos del Gobierno Infantil y la incorporación de las figuras de gobernador e intendente infantiles.

La jornada contará con propuestas musicales y actividades educativas.

La presentación fue encabezada por el intendente Julio Alak junto a funcionarios comunales. “La Plata cumple 144 años y lo conmemora con música en las plazas, en los teatros y en los barrios. La Semana de la Música es nuestra manera de ratificar que la cultura es un derecho, que nos une y que nos hace sentir orgullosos de ser platenses”, afirmó Alak.

Estuvieron presentes durante el lanzamiento la secretaria de Cultura de la Municipalidad, Ana Negrete; el asesor general de la Comuna, Jorge Lescano; la secretaria de Producción municipal, Mercedes La Gioiosa; y el secretario General del Municipio, Norberto Gómez; entre otras autoridades.