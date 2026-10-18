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Cambios en la dinámica familiar

Nido vacío Madres que aprender a habitar el silencio

La partida de los hijos transforma las rutinas, los vínculos y la identidad de muchas mujeres. Algunas todavía imaginan ese momento; otras conviven con la nostalgia y aprenden a disfrutar de una relación diferente. En La Plata, testimonios y miradas profesionales ponen en palabras una experiencia atravesada por el amor, los cambios y las dificultades para soltar

Matías, Ramón, Lola, Agustina y Manuel. Lola cuenta que ella y su matrimonio viven una nueva etapa

Por Redacción

“Mi esposo no extraña tanto a nuestro hijo, porque en parte ‘me recuperó’”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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