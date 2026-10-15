No mejora el tiempo en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan? 

El tiempo en La Plata no sólo no mejorará este jueves sino que además se prevén tormentas fuertes, de acuerdo con el alerta amarillo que emitió en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con lloviznas pero las condiciones se modificarán en horas de la tarde con la llegada de tormentas de variada intensidad a fuertes. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 17. Hacia la noche la caída intensa de agua dará lugar a chaparrones.

El SMN especificó, en el marco del alerta, que la Región será afectada "por chaparrones y tormentas de variada intensidad, de las cuales algunas pueden ser puntualmente fuertes".

Según reportó el organismo, se espera para hoy "abundantes precipitaciones en cortos periodos; y además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica".

Asimismo augura "valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Cómo sigue el tiempo

El pronóstico indica que la inestabilidad persistirá el viernes en cuanto se aguardan lluvias y lloviznas por la mañana y chaparrones hacia la tarde. A su vez se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 17.

Por la noche se terminarían las precipitaciones y se registrará cielo nublado desde entonces y hasta el sábado. Mientas que para domingo se espera cielo parcialmente nublado y, por ende, podría volver a salir el sol. Las temperaturas para el fin de semana oscilarán entre los 8 y 17 grados.