Los reclamos de vecinos de La Plata por problemas con el suministro de agua a cargo de la empresa ABSA proseguían este miércoles. De nuevo, las quejas se producción en torno a la avenida 72, afectando tanto barrios del Casco Urbano como de la localidad de Villa Elvira.

Este era el caso de usuarios de 74 entre 6 y 7, en donde aseguraban que "no tenemos ni una gota de agua". "El corte comenzó anoche y todavía no sale nada de las canillas, están completamente secas", afirmaron damnificados.

A última hora de ayer un vecino de la zona de 7 y 66 cuestionó que debido al faltante de agua las familias deben comprar bidones para cubrir necesidades básicas. La situación se agrava en medio un contexto económico difícil, señaló. En su relato expuso que "es imposible vivir sin agua con este calor y tener que comprar bidones", expresó.

A su vez, una usuaria de 66 y 17, contó hoy que "pasé del agua turbia a la escasez". "Desde ayer salía agua marrón de la canilla y esta mañana directamente no tenemos suministro. Esto es así, en la zona del Hospital de Niños el servicio de ABSA va de mal en peor", afirmó la mujer.

Tal como informó este medio, la escasez de agua en un sector que comprende Plaza España, el barrio del Hospital San Martín y la zona de Villa Elvira lindera a la Avenida 72 es un problema que comenzó a intensificarse el martes, de acuerdo con testimonios de vecinos afectados por la situación.

Estos casos se suman a las quejas de las vecinas en Los Hornos, las cuales no reciben respuesta de ABSA. También hubo planteos desde Ringuelet, precisamente desde 519 entre 10 y 11.