Ola de reclamos en La Plata por el drama de las calles de tierra y el barro. "No puedo entrar a mi casa"

La seguidilla de lluvias y días sin sol sacó a la luz uno de los dramas habituales en las localidades de La Plata: las calles de tierra. Con la prolongada acumulación de agua, en el marco del fenómeno de El Niño, estos corredores situados tanto en áreas rurales como en sectores que se constituyeron en nuevos barrios de la Ciudad se convirtieron en extensos lodazales que complican la vida en el día a día. Dada las circunstancias los vecinos impulsan reclamos en busca de respuestas y hasta evalúan juntar dinero de sus bolsillos para lidiar lo menos posible con el drama de las calles intransitables.

"No puedo entrar a mi casa”, graficó un vecino que hace uso diario de la calle 78 de Los Hornos, precisamente en el tramo que va de 155 a 161. “Pago impuestos, 400 lucas de luz, pago esto, pago lo otro. Y mirá lo que es", relató el hombre que hace uso diario de la arteria para ir hasta su trabajo y para desplazarse hacia otros puntos de la Ciudad.

"Esto es un cochinero, no se puede pasar. Acá se paga impuestos, no es que estamos enganchados o vivimos gratis. El otro día durante una persecución quedó encajado un patrullero. Está cada vez peor. No se puede pasar ni en camioneta", detalló.

Los problemas por la situación de las calles de tierra no es cuestión exclusiva de la zona oeste. En la parte sur de la Ciudad los planteos vecinales llegan desde el barrio Fincas del Plata de Villa Elvira.

"Ya no sabemos a dónde recurrir por el estado de las calles. Aquí en la zona de 13 y 98 se inunda siempre. Encima en 16 y 98 la dueña del predio nos cerró la calle con un portón adueñándose de la vía pública. A su vez, la calle 600 con salida a avenida 13 está cerrada", graficaron. "Por este motivo le pedimos al delegado comunal que abran el paso para salir por 13 y 600, como corresponde. La respuesta fue que no hay presupuesto", afirmaron.

Según describieron, "en el barrio ya viven más de 300 familias". A raíz de los inconvenientes para desplazarse en la zona los vecinos reportaron que "estamos comprando escombros con dinero de nuestro bolsillo para poder mejorar". "También queremos aclarar que hace 6 años se loteo aquí y aún no está habilitado el barrio", concluyeron.

El drama en Villa Castells

En paralelo, vecinos de Villa Castells elevaron un firme reclamo a las autoridades municipales ante el avanzado deterioro de las calles y la preocupante falta de servicios básicos en la zona. Según denunciaron, se trata de una problemática histórica que se agrava de manera crítica durante los días de lluvia, cuando el barro y los profundos pozos vuelven intransitables los accesos. La situación genera un riesgo directo para la seguridad de la comunidad, ya que dificulta e incluso impide el ingreso de unidades de emergencia como ambulancias y camiones de bomberos.

El polígono de mayor afectación comprende arterias clave del barrio, entre las que se encuentran la calle 489 entre 3 y 11; la 10 bis y la 8 de 488 a 494; la 7 bis de 489 a 494; las calles 7 y 6 de 488 a 491, y la 490 entre 7 y 11.

A las deficiencias en la calzada se suma un cuadro de abandono estructural generalizado: los frentistas señalan la ausencia de red de agua corriente, la falta de alumbrado público y serias irregularidades en la recolección de residuos, lo que deteriora la calidad de vida cotidiana en el sector.

Ante la falta de respuestas oficiales, los habitantes de Villa Castells comenzaron a organizarse y llevan adelante una junta de firmas para acompañar un petitorio formal que será presentado ante el municipio. La exigencia central abarca la pavimentación de las arterias mencionadas y la implementación de un plan integral de obras públicas. "Villa Castells también es parte de La Plata y merece ser escuchada", expresaron los vecinos en su convocatoria, al tiempo que instaron a dar visibilidad al estado en el que viven para lograr soluciones definitivas.

Más denuncias en El Rincón

Por otro lado, un nuevo reclamo por el deterioro vial suma tensión en la zona norte de La Plata, esta vez concentrado en el barrio El Rincón. Vecinos de la zona de calle 427 entre 138 y 139 expresaron su malestar por el estado crítico de las arterias, donde la acumulación de pozos y la formación de barro tras las lluvias dificultan severamente la circulación vehicular y el tránsito peatonal cotidiano.

La protesta vecinal apunta a la falta de soluciones de fondo a lo largo del tiempo. En ese sentido, los frentistas cuestionaron la durabilidad de los recientes trabajos de consolidado con asfalto triturado realizados sobre la calle 136, al señalar que se trata de intervenciones de alcance limitado que no resuelven el abandono estructural que padece el resto del trazado urbano del barrio.

Frente a un panorama que consideran insostenible para el desarrollo de la vida diaria, la comunidad de El Rincón comenzó a documentar las condiciones de transitabilidad de la zona con el objetivo de dar visibilidad al reclamo y exigir la implementación de obras de pavimentación y mantenimiento integral por parte de las autoridades locales.