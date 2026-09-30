Durante la mañana de este miércoles, la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata fue el escenario de un amplio retén de fiscalización vial y control de transporte de pasajeros. En el lugar, agentes del área de Control Urbano de la Municipalidad, con el apoyo de efectivos de la Policía bonaerense, interceptaron vehículos particulares y secuestraron más de 15 rodados que prestaban servicios a través de plataformas digitales sin la correspondiente habilitación municipal.

El puesto de control, señalizado con conos de seguridad y cartelería oficial, verificó la documentación reglamentaria tanto de conductores como de unidades. Los agentes cotejaron licencia de conducir, cédula, póliza de seguro y, de forma puntual, constataron que los rodados involucrados no contaban con el permiso de transporte de pasajeros exigido por las normativas locales vigentes.

A medida que se confirmaban las infracciones por transporte ilegal, grúas y personal de tránsito procedieron al traslado de los automóviles incautados hacia los playones de retención municipales. Además del acarreo de las unidades, se labraron las actas de contravención que quedaron a disposición de la Justicia de Faltas local, órgano encargado de fijar las multas y los costos de acarreo y estadía.

Este tipo de operativos conjuntos busca regularizar el servicio de transporte en los accesos clave a la ciudad de La Plata, atendiendo a los reclamos del sector de taxis y remises tradicionales frente a la actividad de conductores no habilitados en aplicaciones móviles.