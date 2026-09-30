Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Operativo en el ingreso a La Plata: secuestraron más de 15 autos que trabajaban para aplicaciones ilegales 

Un procedimiento conjunto entre inspectores de Control Urbano y la Policía bonaerense desplegado este miércoles en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata dejó un saldo de más de una quincena de rodados retenidos por falta de habilitación para el transporte de pasajeros.

Por Redacción

Durante la mañana de este miércoles, la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata fue el escenario de un amplio retén de fiscalización vial y control de transporte de pasajeros. En el lugar, agentes del área de Control Urbano de la Municipalidad, con el apoyo de efectivos de la Policía bonaerense, interceptaron vehículos particulares y secuestraron más de 15 rodados que prestaban servicios a través de plataformas digitales sin la correspondiente habilitación municipal.

El puesto de control, señalizado con conos de seguridad y cartelería oficial, verificó la documentación reglamentaria tanto de conductores como de unidades. Los agentes cotejaron licencia de conducir, cédula, póliza de seguro y, de forma puntual, constataron que los rodados involucrados no contaban con el permiso de transporte de pasajeros exigido por las normativas locales vigentes.

A medida que se confirmaban las infracciones por transporte ilegal, grúas y personal de tránsito procedieron al traslado de los automóviles incautados hacia los playones de retención municipales. Además del acarreo de las unidades, se labraron las actas de contravención que quedaron a disposición de la Justicia de Faltas local, órgano encargado de fijar las multas y los costos de acarreo y estadía.

Este tipo de operativos conjuntos busca regularizar el servicio de transporte en los accesos clave a la ciudad de La Plata, atendiendo a los reclamos del sector de taxis y remises tradicionales frente a la actividad de conductores no habilitados en aplicaciones móviles.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?