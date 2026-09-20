Otros nacimientos múltiples que quedaron en la memoria platense

En 2003, el Hospital Español fue escenario de otro parto de cuatrillizos. Iara, Bruno, Enzo y Mateo nacieron el 2 de agosto, entre las 8.10 y las 8.12, después de 33 semanas de gestación. Sus padres, Adriana Malacalza y Elio Navarra, eran de Baradero y habían llegado a la ciudad por su obra social. El embarazo había sido producto de fecundación asistida. Los cuatro pasaron sus primeros días en incubadoras.

Una historia todavía más numerosa fue la de los quintillizos Lara, Ezequiel, Franco, Octavio y Augusto Garbini Carmiña, nacidos el 29 de enero de 1997 en el Hospital Italiano de La Plata. El operativo requirió un pediatra y un enfermero por cada bebé, además de los profesionales que asistían a la madre.

Poco después, otra familia platense pasó de esperar mellizos a recibir trillizos. Florencia y Bernardo Draghi fueron informados durante una ecografía de que esperaban dos bebés, pero un control posterior reveló que eran tres: dos gemelas que compartían placenta y un tercer bebé en un saco separado. El nacimiento ocurrió en la Clínica Ipensa y la familia ya tenía una hija, Amelie.

En julio de 2026 se sumó otra historia: Selva, Antonio y Rufino nacieron en el Hospital Español, hijos de una pareja platense, tras un embarazo natural de 30 semanas. Los tres permanecieron bajo observación neonatal.