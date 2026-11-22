La caída en la matrícula de los jardines de infantes se ha convertido en una realidad palpable en los últimos años y Mariela Campetella, directora del Jardín La Anunciación de la Santísima Virgen en Ringuelet, ofrece una perspectiva clara sobre este fenómeno que -calcula- comenzaron a observar “con mayor claridad en los últimos años.

No se trata de una situación aislada ni de una dificultad exclusiva de algunas instituciones, sino de un cambio demográfico que progresivamente se traslada al sistema educativo”, explica.

Señala Campetella que esto comenzó a hacerse visible en Argentina alrededor de 2015, pero sus efectos en el Nivel Inicial se empezaron a sentir alrededor de 2019. “Esto no lleva a pensar que estamos frente a un cambio estructural y los jardines debemos pensar cómo acompañar esta nueva realidad”, añade.

Frente a este desafío, el Jardín La Anunciación revisó “las propuestas en tanto agrupamiento, organización de los tiempos y espacios y las estrategias de aprendizaje, para que sea enriquecedor el juego a través del cual llegan al conocimiento”, detalla la directora.

La situación no es exclusiva de un solo barrio; Campetella indica que se trata de una tendencia que afecta a diversas localidades en la Provincia y en el país. Sin embargo, aclara que el impacto varía según la zona: “Hay barrios donde la disminución de nacimientos se hace más evidente y otros donde las características demográficas y la expansión urbana pueden generar realidades diferentes”.

A pesar de la adversidad, la directora cree que esta disminución puede convertirse en una oportunidad. “Este nuevo escenario nos ha invitado a pensar en la calidad de las experiencias educativas. Lo aprovechamos para fortalecer las intervenciones docentes, ofrecer un acompañamiento más personalizado y generar propuestas que contemplen los intereses de los niños”, sostiene. Además, enfatiza que “la disminución de la matrícula no se traducirá en debilitamiento del Nivel Inicial, por el contrario, debe ser una oportunidad para fortalecerlo”.

Laura Curten, secretaria de ese jardín, considera que el nivel inicial es clave en las infancias, porque “es el primer contacto de socialización de un niño, más allá de su familia, porque tiene un grupo de pertenencia de niños de su edad, además de lograr herramientas y hábitos”.