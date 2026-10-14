Piden que el arroyo El Pescado sea reserva natural

Vecinos de la asamblea “Habitantes del Arroyo El Pescado” renovaron sus gestiones para impulsar la creación de una reserva natural en el sur de La Plata. La propuesta apunta a que la Legislatura bonaerense avance con el tratamiento de una ley que garantice la conservación de la cuenca, un reclamo que cuenta con el respaldo de firmas recolectadas durante tres años.

El proyecto, denominado “Reserva Natural El Pescado – Parque Provincial Región Capital Sur”, contempla la preservación del arroyo, sus principales afluentes y los humedales de su planicie de inundación. El área abarca zonas de Arana, Parque Sicardi, Villa Garibaldi e Ignacio Correas.

Para fortalecer la iniciativa, la asamblea articula con investigadores y especialistas la elaboración de informes que fundamenten la importancia ambiental de la zona y su adecuación a los criterios de la Ley provincial 10.907, que regula las reservas naturales.

Aunque recibió manifestaciones de apoyo de legisladores de distintos espacios políticos, la propuesta todavía no logró avances concretos en las comisiones parlamentarias.

Vale señalar que el arroyo El Pescado es uno de los pocos cursos de agua de la Región que conserva sus características naturales y no presenta contaminación significativa. Es por eso que cuenta con protección provincial.

Sin embargo, vecinos de la zona advierten sobre el avance inmobiliario, los loteos y las construcciones ilegales.

Es por eso que los impulsores insisten en la importancia de proteger la cuenca, lo que permitiría conservar la flora y la fauna, favorecer el escurrimiento de las lluvias y la recarga de los acuíferos, funciones clave frente al crecimiento urbano y el cambio climático.