VIDEO. Hallan elementos prehistóricos en el Arroyo "El Pescado"

El antropólogo Mariano Del Papa, en exclusiva a EL DÍA, reveló el hallazgo de cerámica, piedras talladas y restos fósiles de gran valor en los arroyos del Partido de La Plata, Berisso y Ensenada, y explicó de qué forma continúa el trabajo, luego de la aparición de diferentes objetos del pasado prehistórico humano, de manifestaciones de vida y de megafauna, como gliptodontes. Al respecto de la cerámicas encontradas, están bajo estudio en el exterior ya que aún no se pudieron precisar las figuras ni el tipo de objeto o recipiente que significaron en un pasado.

Su trabajo de investigación comenzó en el año 2017 en La Plata y la Región basándose en el recorrido de los arroyos más importantes, pero a partir del 2018 se dedicó a investigar la totalidad del cauce del Arroyo El Pescado.

"Allí comenzamos a dar cuenta de la presencia de diferentes tipos de restos materiales del pasado prehistórico humano, generalmente asociados a cerámica y a material lítico. Cuando ampliamos la investigación, logramos dar con manifestaciones de vida, tanto del pasado prehistórico reciente como mucho más, inclusive llegando a encontrar restos de megafauna extinguida", afirmó el antropólogo. Entre los descubrimientos se encuentran placas de gliptodontes y restos de un guanaco que no habitaban la Región y eran traídos por los primeros habitantes.

La investigación inició con un solo hallazgo en un sitio arqueológico superficial y, luego de profundizar su trabajo, se lograron más en otros dos sitios, categorizados como Arroyo del Pescado 1, 2 y 3. Estos fueron logrados en su mayoría, a causa de la sequía que afectó al cauce del arroyo. En ese sentido, afirmó: "Aunque haya afectado a otras actividades, para nosotros fue de mucha utilidad porque nos permite recorrer el fondo del arroyo y es donde empezamos a encontrar mucho material, fundamentalmente el que está asociado a actividad con cerámica".

"Es de particular relevancia para el estudio patrimonial del Partido de la Plata"

En ese sentido, el antropólogo explicó: "Es de particular relevancia para el estudio patrimonial del Partido de la Plata. Se trata de la primera vez que se va a hacer de forma sistemática un registro de hallazgos que nos dan cuenta sobre la actividad de la vida humana, del pasado prehistórico precolombino, sus vínculos con áreas aledañas, a partir del hallazgo de cerámica, de lítico y restos de fauna". Con mucho entusiasmo, explicó la importancia de la conservación natural del arroyo que preservó el patrimonio hallado, donde se diferencia de otros arroyos de la Región, por la escasa actividad humana y por su desembocadura en el Río de La Plata.

En relación a esto, los vecinos presentarán un proyecto en el Concejo Deliberante para declarar de Interés Municipal el hallazgo de material arqueológico en el Arroyo El Pescado.

"Estos hallazgos representan los últimos 10.000 años de la vida de los tantos seres humanos y otros grupos de especies que vivieron en este país. Es importante tener una idea de la presencia humana por intermedio de estos huesos y también de lo que más representa a estos sitios, que es la cerámica", indicó.

Sobre la cerámica encontrada, destacó que es una tecnología tardía en América, de los últimos 3.000 años, "Creemos que es bastante común encontrarla en algunos lugares de la Provincia. En La Plata hay pocos registros, de manera sistemática menos, pero existen algunas con diferentes tipos de incisiones o decoraciones", agregó. Además, explicó el uso de instrumentos de piedras o lascas que eran muy requeridos y, a su vez, muy cuidados al momento de realizar cortes o golpes.

"Es un logro bastante interesante e importante porque al no haber -piedras o lascas-, al escasear acá, lo que se hacía era maximizar el uso del mismo. Lo importante de esto, de los materiales líticos y de la cerámica, es que nos puede permitir comprender cómo vivían y los vínculos que tenían con otras áreas", desarrolló.

En las primeras consideraciones de estos vínculos del pasado, Del Papa explica que el material lítico puede ser proveniente de la zona de Sierra de la Ventana o, en su defecto, de la zona de la Isla Martín García. De esa forma, indicó: "Esto nos da una pauta del grado de comunicación que había entre las comunidades que habitaban estos lugares con otros lugares aledaños y más allá, porque estamos hablando de Sierra la ventana, que se encuentra a más de 400 kilómetros de distancia".

En el caso de la cerámica, los estudios pueden arrojar resultados esclarecedores. A través de un proceso, se extraen restos de residuos orgánicos que son estudiados para tratar de entender qué es lo que comían o qué contenía esa cerámica en un pasado. Sin poder precisar la figura, el objeto o tipo de recipiente, puede tener un gran valor científico.

"En la zona de Ensenada, básicamente en el área de Punta Lara, lo que es el actual Parque Provincial Selva Marginal, se encuentra una gran colección. Actualmente, se encuentra bajo la guarda del Museo de la Plata, es un tipo de cerámica que se conoce como cerámica tubular, que es importantísima porque es el único lugar del país donde se encuentra", divulgó.

Asimismo, ese hallazgo marca una referencia de la proximidad con la poblaciones de Ensenada, de Punta Lara o de la costa del Río de La Plata. Con su trabajo extensivo, buscan entender la forma de vida de aquellas personas, cómo se movilizaban, qué comían o donde paraban los primeros habitantes de La Plata.

"Se busca entender la forma de vida de aquellas personas, cómo se movilizaban, qué comían o donde paraban los primeros habitantes de La Plata"

"No hay una identidad o nombre. No voy a dar nombres, porque no sé si existe el nombre", explicó Mariano Del Papa ante la consulta de los primeros pobladores. En ese marco, agregó: "Generalmente se los vincula a los llamados Querandíes, pero esa es una construcción teórica más que una realidad etnográfica o arqueológica. En realidad no existían. Como tal, el nombre querandíes es discutido en la actualidad. Entonces, no hay nombre, no se conocen lenguajes ni ideologías".

"Los únicos que tenemos son estos, son los restos materiales de estas poblaciones que nos permiten entender aunque sea una aproximación a este pasado, que es remoto y en el que no se tiene nada escrito, ni libro ni documentación. Porque, al momento de la llegada de los europeos, quizás haya sido un momento en el que quedaban las últimas representaciones de estos grupos y después desaparecieron", cerró sobre el análisis y la búsqueda identitaria de los primeros habitantes de la Región.

En la Región y en zonas aledañas se han encontrado cerámicas con decoraciones muy similares. No se trata solo de meras coincidencias, sino que los grupos pueden llegar a ser asimilados o diferenciados por sus ideologías y su comparación se encuentra bajo una constante investigación.

También, en poco tiempo se conocerán resultados sobre estudios que se están realizando actualmente en Estados Unidos. "Mandamos a fechar material para saber si hay una estimación de la antigüedad, en la cual, podemos decir, más o menos, tiene una pauta exacta del momento en que habitaban acá. Vamos a ver, cuando Llegue ese momento, vamos a comunicarlo".

Cómo es el proceso de conocimiento científico

El antropólogo Del Papa, explicó en este caso que el proceso general parte desde la colecta de la información, en este caso en el campo con las propagaciones del campo, las excavaciones y la recuperación del material. A partir de allí, se llega al laboratorio donde se hacen diferentes tipos de abordajes para conocer las diferentes características de eso y, por último, el objetivo y trabajo final que es la publicación y la socialización.

"Lo que nos interesa es manifestar y expresar cuáles son las conclusiones que vamos sacando de estos temas. Que todas las personas conozcan las publicaciones científicas a través de los medios que brindan un correlato con la sociedad", destacó.

La preservación de la naturaleza y el impacto en el análisis de los restos

"El impacto es directo", sentenció Del Papa. Ante la particular conservación del Arroyo El Pescado, con menor registro de contaminación a comparación del resto de la Región, la actividad humana tiene un alcance muy importante sobre el patrimonio cultural.

"El grado de protección que tengan esas áreas son fundamentales para este tipo de cosas. Nos estamos dando cuenta que es mucho más importante de lo que creemos. Nada de esto hubiera sido posible si el Arroyo hubiese estado en otras condiciones", mencionó.

"Nada de esto hubiera sido posible si el Arroyo hubiese estado en otras condiciones"

"A cada movimiento que el hombre hace respecto a la transformación del paisaje natural, el paisaje urbano o semiurbano, impacta sobre estas cosas. Por eso es importante siempre mantener el cuidado y hacer este tipo de estudios, que son fundamentales para comprender", argumentó.

En ese marco de declaraciones, indicó que "no está en contra del progreso", pero entiende que debe existir una relación simétrica donde haya un cuidado, que se pueda utilizar y al mismo tiempo que la gente pueda vivir tranquila.

"Hay que conocer la importancia que tienen estas cosas. Más allá de las cuestiones naturales, son paisajes protegidos, patrimoniales y culturales del pasado, que hablan mucho de personas que ya no tiene voz, porque no sabemos qué pasó, ni qué hicieron ni quiénes eran, pero hay testimonios que están viviendo ahí", sentenció.