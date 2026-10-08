Plaza España se inaugura y se quedó el monumento

Tras la polémica por el futuro del Monumento a la Fraternidad Argentino-Española, este lunes 12 de octubre se inaugura Plaza España, situada en 7 y 66, con el monumento en su lugar y con una jornada cultural gratuita y abierta al público.

La discusión surgió luego de que la Peña de las Bellas Artes y la Sociedad de Profesionales de la Arquitectura y Urbanismo de La Plata, entre otras voces, cuestionaran la intervención y advirtieran sobre una posible demolición del monumento, obra de Heberto Washington Andrade y Carlos Walter Butin, surgida de un concurso público de 1957. La Peña calificó la medida como un “agravio moral” y una afectación patrimonial.

Tras la queja, permanecerá en la plaza como parte del renovado paisaje. El plan original incluía la instalación de una réplica del grupo escultórico del “Quijote y Sancho Panza” de la Plaza España de Madrid.

La inauguración comenzará a las 11.30 con la recepción del embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. A las 12 se realizará el acto protocolar, encabezado por el intendente Julio Alak, el embajador y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López.

Desde las 13 comenzará la programación artística. El Centro Asturiano, el Centro Aragonés, el Centro Castellano Leonés y el Círculo Cultural Andaluz participarán de una jota instrumental y una presentación de sevillanas. Luego se sumarán el Centro Gallego y otras instituciones. A las 16 habrá otro bloque de música y danzas, con el Centro Asturiano, el Círculo Cultural Andaluz y Silvaña, además de un pasodoble conjunto. El cierre será a las 17, con la presentación de la banda Toro y Luna.