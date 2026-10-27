Polémica por los ciervos muertos en el ECAS: denuncian enfermedades y riesgo en toda la fauna

El hallazgo de ejemplares de ciervos Axis sin vida en la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) agudiza el conflicto entre agrupaciones proteccionistas y una cartera bonaerense. A las acusaciones iniciales por desidia, las organizaciones suman una severa alerta sanitaria que afecta a dichos ejemplares.

Según advirtieron en las últimas horas, los mamíferos derivados desde el Bioparque platense arribaron al predio infectados con "Neospora Caninum", una patología catalogada como zoonótica.

Los integrantes de la ONG Nuevo Ambiente sostienen que esta reubicación pone en riesgo a toda la fauna albergada en el recinto de Villa Elisa. Frente a este escenario, exigieron a los funcionarios la presentación inmediata de los estudios clínicos y sanitarios pertinentes realizados de forma previa a los movimientos de las especies. Además, reiteran el pedido para reforzar la seguridad del establecimiento y solicitan la suspensión total de estas derivaciones.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario mantuvo su postura frente a los reclamos y señalan que los animales reciben la atención nutricional adecuada. En esa línea, adjudican las muertes a la aparición de perros, una explicación que no logra despejar las dudas de los vecinos sobre los protocolos de bioseguridad del complejo.

Denuncias de maltrato

La denuncia, presentada en el mes de septiembre, en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato hacia los animales, incluye fotografías que mostrarían posibles casos de maltrato, falta de agua y alimentos como recintos en malas condiciones.

Desde el grupo de proteccionistas se aclaró que, antes de recurrir a la Justicia, realizaron reclamos y pedidos de informes ante organismos municipales, provinciales y nacionales, pero no obtuvieron respuestas.

La presentación también fue ampliada tras conocerse nuevos hechos. Según la presentación, uno de los ciervos trasladados el mes pasado habría muerto tras ser atacado por perros, mientras que otro habría sufrido graves lesiones en las patas, motivo por el cual se solicitó la “inmediata” intervención de la Justicia.

Según los vecinos, los ciervos fueron encontrados muertos dentro del predio y habrían llegado desde el establecimiento situado en el Paseo del Bosque.

“Esto es lo que pasa en el Ecas, a los irresponsables no les importa nada. Es terrible lo que está pasando allí dentro. Los animales se mueren de hambre. Es muy triste, son irresponsables”, expresó uno de los denunciantes.

Semanas atrás, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, indicaron este diario que “se están labrando las actas correspondientes” y afirmaron que los animales “están alimentados y cuidados”.