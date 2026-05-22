Pronóstico del tiempo | La Plata amaneció con 1º: a qué temperatura llegará el termómetro este viernes

La ciudad de La Plata tuvo un arranque de jornada plenamente invernal este viernes, con una sensación térmica que descendió hasta 1°C durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Según los datos difundidos por el organismo, la temperatura registrada cerca de las 7 de la mañana fue de 3,1°C, aunque la combinación de humedad elevada —del 95%— y el viento del sur a 8 kilómetros por hora hizo que el frío se sintiera con mucha más intensidad en toda la región.



El informe meteorológico indicó además que el cielo se mantuvo mayormente nublado, con una visibilidad de 10 kilómetros y presión atmosférica de 1028,9 hPa. El sol salió a las 7:44 y se espera que se oculte a las 17:53. En tanto, la temperatura por la tarde llegará nada más que a los 13º.





Cómo estará el fin de semana



El pronóstico extendido anticipa un fin de semana frío pero sin lluvias en la capital bonaerense. Para el sábado se prevé una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 14°C, con condiciones estables y nubosidad variable.



En tanto, el domingo continuará el ascenso paulatino de la temperatura, con una mínima de 8°C y una máxima estimada en 15°C. El tiempo se mantendría mayormente estable, ideal para actividades al aire libre aunque con mañanas todavía frescas.



De cara a la próxima semana, las temperaturas seguirán en aumento gradual, con máximas que podrían alcanzar los 17°C entre lunes y jueves.



