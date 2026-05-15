ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana

El frío volvió a sentirse con fuerza este viernes en la región de La Plata, donde la jornada comenzó con una temperatura mínima cercana a los 2°C y una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana.

El día se presenta con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte, en un contexto climático que irá de frío a agradable con el correr de las horas. Según las previsiones, la temperatura oscilará entre los 8°C y los 19°C, ofreciendo una tarde más templada tras el amanecer gélido.

¿CÓMO ESTARÁ EL FIN DE SEMANA?

De cara al fin de semana, el sábado llegará con condiciones algo más inestables. Se espera cielo parcial nublado a nublado, acompañado por vientos moderados del sur que harán descender nuevamente la temperatura. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, en una jornada que se mantendrá entre fría y fresca.

En tanto, el día domingo la mínima será de 5º y la máxima estará también en los 15º.

De esta manera, el otoño continúa marcando presencia en la ciudad, con mañanas muy frías y tardes más agradables, aunque sin perder el abrigo a mano.