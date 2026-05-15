ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana

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El frío volvió a sentirse con fuerza este viernes en la región de La Plata, donde la jornada comenzó con una temperatura mínima cercana a los 2°C y una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana.
El día se presenta con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte, en un contexto climático que irá de frío a agradable con el correr de las horas. Según las previsiones, la temperatura oscilará entre los 8°C y los 19°C, ofreciendo una tarde más templada tras el amanecer gélido.
De cara al fin de semana, el sábado llegará con condiciones algo más inestables. Se espera cielo parcial nublado a nublado, acompañado por vientos moderados del sur que harán descender nuevamente la temperatura. La mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, en una jornada que se mantendrá entre fría y fresca.
En tanto, el día domingo la mínima será de 5º y la máxima estará también en los 15º.
De esta manera, el otoño continúa marcando presencia en la ciudad, con mañanas muy frías y tardes más agradables, aunque sin perder el abrigo a mano.
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