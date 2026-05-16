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El fin de semana comenzó con un marcado descenso de temperatura en la región y un cielo mayormente nublado en La Plata, donde el pronóstico anticipa una jornada fresca e inestable para este sábado.
De acuerdo a los datos meteorológicos, se espera un sábado con cielo cubierto, ambiente frío a fresco y vientos leves del sector norte que, con el correr de las horas, rotarán al sudeste con intensidad moderada. Además, hay probabilidad de lluvias y algunas lloviznas hacia la tarde y la noche, por lo que recomiendan salir con paraguas y abrigo.
La temperatura mínima prevista es de 8 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 16 grados en horas de la tarde, aunque la presencia de nubosidad mantendrá una sensación térmica más baja durante gran parte del día.
En tanto, para este domingo las condiciones tenderían a mejorar lentamente. El cielo continuaría mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, aunque sin precipitaciones importantes, mientras que hacia la tarde podrían registrarse algunos momentos de sol.
Las temperaturas se mantendrán similares, con un amanecer frío y una tarde algo más templada, ideal para actividades bajo techo o paseos cortos al aire libre aprovechando las mejoras temporarias del clima.
De esta manera, el fin de semana en la capital bonaerense estará marcado por la nubosidad, el fresco y la inestabilidad, en una antesala de días típicamente otoñales en la región.
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