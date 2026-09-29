Pronóstico del tiempo para La Plata | Diluvió y la región se puso en guardia por tormentas

La Plata amaneció este martes bajo un diluvio. Tal como se preveía, a las 5 de la madrugada se largó una fuerte lluvia que puso en guardia a la Región y se extendió por más de una hora. El informe del Servicio de Hidrometeorología local, que ayer activó el alerta amarillo, indicó en su reporte de las 6 que "se registran lluvias moderadas y algunas tormentas leves sobre La Plata, continuarán hasta las 08:00 h aproximadamente, y luego mejorarán las condiciones". Pero a las 7.30 actualizó el informe asegurando que "ya no se esperan fenómenos meteorológicos significativos en La Plata, por lo que se determina el CESE del NAR vigente. Continuarán algunas precipitaciones aisladas, con tendencia a mejorar durante la mañana".

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy habrá chaparrones por la mañana y ya por la tarde el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima estimada se ubica en los 14 grados mientras que la máxima será de 18 grados. Además el viento soplará del sur y alcanzará los 59 kilómetros por hora.

La intensa caída de lluvia provocó complicaciones en los barrios. Tal es el caso de la zona de Avenida 44, de 143 a 155 sentido a La Plata que, según denuncian los vecinos, quedó anegada por la gran cantidad de agua acumulada. Según contaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) "solo tiene un carril porque el otro está completamente anegado por el agua y porque la avenida tiene inclinación hacia los números pares sin boca tormentas. Solo hay uno cada 4 cuadras. Esto no es de ahora, es de siempre". Agregaron además que "ya realizamos varias denuncias desde el 2000 pero ninguna gestión nos escucha, y toda esa agua escurre hacia los barrios internos de las calles 45 y 46, que hay arroyos y es zona inundable".

Cómo sigue el tiempo en La Plata

El SMN sostiene que mañana miércoles el cielo estará por la mañana algo nublado y se volverá a parcialmente nublado por la tarde, mientras que hacia la noche la nubosidad será protagonista. La mínima pronosticada es de 8 grados y la máxima de 18 grados. El jueves, en tanto, el termómetro oscilará entre los 9 y los 18 grados, y el cielo pasará de mayormente nublado a parcialmente nublado.

Para el viernes, el sábado y el domingo no habrá muchos cambios en cuanto al clima en nuestra ciudad. Las mínimas rondarán entre los 8 y los 9 grados, y las máximas alcanzarán los 19 grados-. Si bien se anuncian tormentas aisladas en la mañana del sábado, para el resto de los días la nubosidad será variable.

El Fenómeno de El Niño, "muy severo"

En ese marco, aseguran que los efectos del fenómeno de “El Niño” serán muy severo y adelantan que se potenciarían más en los próximos meses llegan a nuestro país durante la primavera y, de acuerdo con los pronósticos, se esperan más lluvias que las habituales para la mayor parte del país, particularmente, sobre el Litoral, lo que aumenta el riesgo de crecidas de los ríos e inundaciones.

Según un reciente informe, se espera que se convierta en el fenómeno más potente registrado en las últimas cuatro décadas y se extenderá por lo menos hasta febrero de 2027. “Venimos de un invierno en el que los efectos del Niño ya se habían empezado a sentir, con temperaturas en promedio más moderadas y con lluvias más intensas en varias regiones”, expresó Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La experta manifestó luego: “Lamentablemente, todos estos impactos se van a potenciar en los próximos meses porque es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país”. En efecto, lo que por lo menos desde el mes de marzo venía siendo anticipado por diversos centros de monitoreo climático de todo el mundo se terminó de confirmar y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió un comunicado en el que sostiene que “El Niño está firmemente establecido y se intensificará en un evento muy fuerte en los próximos meses” y agrega: “Los pronósticos de la OMM muestran casi el 100% de probabilidad de que persista hasta febrero de 2027”.