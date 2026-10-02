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Protesta de psicólogos por atrasos en los pagos de IOMA

Por Redacción

Los psicólogos de La Plata realizarán este viernes una protesta por el atraso en los pagos de honorarios por parte de IOMA. Según el colegio profesional, las deudas corresponden a las prestaciones de junio, julio y agosto. La medida de fuerza incluirá la no atención por la obra social a los afiliados.

“A la fecha, los profesionales continúan sin percibir la totalidad de los honorarios devengados por su trabajo, situación que resulta inadmisible y profundiza el deterioro de las condiciones en las que se sostienen las prestaciones de salud mental para miles de afiliadas y afiliados de la provincia”, agregaron en la entidad profesional.

También puntualizaron que “la falta de pago en tiempo y forma constituye una vulneración de los derechos laborales de las y los prestadores, quienes continúan garantizando la atención de la población pese a la ausencia de respuestas concretas por parte de la obra social”.

Indicaron que “esta situación no solo afecta a quienes brindan las prestaciones, sino también a las personas afiliadas, que ven comprometido su acceso a tratamientos psicológicos continuos y de calidad”.

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