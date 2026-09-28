Psicólogos bonaerenses cortan la atención con el IOMA por falta de pago

Se agrava el conflicto entre los psicólogos bonaerenses y el IOMA. Los profesionales prestadores del servicio anunciaron que llevarán adelante un paro de actividades de 24 horas el próximo viernes 2 de octubre, en reclamo por la falta de pago de los honorarios correspondientes a las prestaciones realizadas durante junio, julio y agosto de este año.

Se trata de la tercera medida de fuerza que encaran este año desde el sector. Según manifestaron, a la fecha los prestadores continúan sin percibir la totalidad de los honorarios devengados por su trabajo. Es por eso que la situación no solo se extiende en el tiempo sino que deteriora las condiciones en las que se brindan las prestaciones de salud mental a miles de afiliados de la Provincia.

Para el colectivo profesional, el pago fuera de tiempo y forma "constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores quienes, a pesar de ello, siguen garantizando la atención de la población pese a la ausencia de respuestas concretas por parte de la obra social", indicaron. Y agregaron que "el reiterado incumplimiento no afecta solo a quienes brindan las prestaciones: también compromete a los afiliados quienes corren el riesgo de ver interrumpidos tratamientos psicológicos continuos y de calidad".

Lo cierto es que los psicólogos reclaman a IOMA la cancelación inmediata de la totalidad de la deuda así como la regularización definitiva de los mecanismos de liquidación y pago, a fin de garantizar la continuidad de las prestaciones y el respeto por el trabajo.

Desde el colectivo profesional sostuvieron que "reafirmamos nuestro compromiso con la salud mental de la comunidad pero no es posible sostener un sistema de atención adecuado cuando quienes lo hacen posible deben afrontar reiterados incumplimientos en el cobro de sus honorarios".