Provincia dio a conocer los aumentos en los micros: cuánto costará el boleto desde octubre

Los usuarios de los micros del Gran La Plata deberán afrontar un nuevo aumento en las tarifas a partir de octubre. La Provincia oficializó el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde el jueves 1° de octubre y que llevará el boleto mínimo a $1.323,33 para quienes utilicen una tarjeta SUBE nominada.

La actualización alcanzará a todos los tramos del transporte público y también modificará los valores para quienes utilizan una SUBE sin nominar y para los beneficiarios de la tarifa social. El incremento se suma al aplicado en septiembre, cuando el boleto mínimo había pasado a $1.268,20.

Valores de los micros

De esta manera, los viajes de hasta 3 kilómetros pasarán a costar $1.323,33, frente a los $1.268,20 que se pagan actualmente. En caso de utilizar una SUBE sin nominar, el mismo recorrido tendrá un valor de $2.646,66.

Para los trayectos de entre 3 y 6 kilómetros, el boleto aumentará de $1.398,11 a $1.458,89, mientras que con una SUBE sin nominar llegará a $2.917,78.

En el tramo de 6 a 12 kilómetros, la tarifa pasará de $1.560,77 a $1.628,61. Para los usuarios con tarjeta SUBE sin nominar, el valor será de $3.257,22.

Los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros tendrán una tarifa de $1.953,13, luego de que el boleto actual de $1.871,76 sea actualizado. En este caso, quienes viajen con una SUBE sin nominar deberán pagar $3.906,26.

Por último, los viajes de más de 27 kilómetros pasarán de $2.177,59 a $2.272,26. Para las tarjetas SUBE sin nominar, el precio llegará a $4.544,52.

Tarifa social

El nuevo cuadro tarifario también contempla una actualización para los usuarios que cuentan con tarifa social. En los recorridos de hasta 3 kilómetros, el boleto pasará de $608,74 a $714,59.

Para los viajes de 3 a 6 kilómetros, el valor será de $787,80, frente a los $671,10 actuales. En el tramo de 6 a 12 kilómetros, la tarifa social aumentará de $749,17 a $879,44.

Los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros pasarán a costar $1.054,69, contra los $898,45 vigentes, mientras que los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un valor de $1.227,02, frente a los $1.045,25 actuales.