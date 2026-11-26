Una familia de la localidad bonaerense de San Miguel denunció el caso de una joven con discapacidad que corre riesgo de dejar de recibir prestaciones de IOMA por una deuda que la obra social mantiene con distintos profesionales desde el mes de julio.

Marcela Vasallo, madre de una joven de 23 años con retraso madurativo, trastorno del lenguaje y una severa afección que le impide movilizarse y por la cual debió colocarse prótesis en ambas caderas, aseguró que "IOMA mantiene una deuda con los prestadores que es de hace varios meses".

La mujer agregó que la situación alcanza a varias familias que presentaron recursos de amparo y que además tiene ribetes de complejidad. Según explicó, "en septiembre IOMA saca una resolución interna que atenta contra los amparos existentes, ya que dispone que los honorarios de los prestadores sean a valor IOMA y no a valor del nomenclador nacional como ocurrió siempre".

"En el caso de mi hija, tenemos un amparo que data de 2011, y ahora hubo que desarchivarlo para poder avanzar en la Justicia con respecto a este tema que no afecta sólo a nosotros sino también a mucha gente que en determinado momento interpuso amparos para recibir las prestaciones que debe brindar la obra social", sostuvo.

Respecto de la renovación de los trámites para las prestaciones, enfatizó que "IOMA se mete en actas aprobadas y autorizadas el año pasado y hacen una nueva desapareciéndolas del sistema. Arman un acta en base a la resolución de ellos". Y agregó que "esto se tramita siempre en noviembre pero este año se complicó y todavía no se tramitó nada".

"Hemos recurrido a abogados, en la Justicia vamos bien porque se pudo avanzar son una cautelar para que IOMA no reduzca los honorarios ni las prestaciones", afirmó la mujer.

Sin embargo, denunció que "IOMA decidió no abonar las prestaciones por amparo teniendo sentencia firme". En ese sentido dijo que "estamos accionando con la abogada, pero los tiempos de la Justicia son lentos". Como consecuencia de la dilatación del conflicto sostuvo que "hoy, a la fecha, los préstadores están sin cobrar sus honorarios". Este cuadro, aseguró, pone en riesgo la atención de su hija y de otros pacientes con discapacidad.

A la espera de una solución, Marcela Vasallo aseguró que con otras familias se están organizando para volver a La Plata con el reclamo. "Este año, en junio, estuve acampando en IOMA por este tipo de situaciones absurdas. Si tenemos que volver a La Plata vamos a ir", advirtió.