Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Martes primaveral

Soleado amanecer en La Plata pero se aproximan chaparrones: ¿cuándo llegan?

En las primeras horas de la jornada de mantenían las buenas condiciones del tiempo. El pronóstico extendido para esta semana

Por Redacción

El tiempo en La Plata ofrecerá condiciones agradables en las primeras horas de este martes. El cielo se presentaba despejado, acompañado de vientos leves y temperaturas en torno a los 18 grados, pero desde la tarde se instarán algunos nubarrones que se quedarán durante toda la jornada. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima para hoy será de 25 grados.

Se prevé que las condiciones desmejoren entre esta noche y la madrugada. Es por eso que existen probabilidades de que el miércoles por la mañana, y también a la tarde, se produzcan algunos chaparrones, en tanto que hacia la noche el cielo podría despejarse. Las marcas térmicas serán de entre 16 y 27 grados.

Para el jueves el SMN espera mejoras, con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?