Soleado amanecer en La Plata pero se aproximan chaparrones: ¿cuándo llegan?

El tiempo en La Plata ofrecerá condiciones agradables en las primeras horas de este martes. El cielo se presentaba despejado, acompañado de vientos leves y temperaturas en torno a los 18 grados, pero desde la tarde se instarán algunos nubarrones que se quedarán durante toda la jornada. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima para hoy será de 25 grados.

Se prevé que las condiciones desmejoren entre esta noche y la madrugada. Es por eso que existen probabilidades de que el miércoles por la mañana, y también a la tarde, se produzcan algunos chaparrones, en tanto que hacia la noche el cielo podría despejarse. Las marcas térmicas serán de entre 16 y 27 grados.

Para el jueves el SMN espera mejoras, con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27.