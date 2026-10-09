Suben los peajes de la Autopista: cuánto costará viajar de La Plata a Buenos Aires

Tras la suba de los peajes a la Costa Atlántica, ahora llegó el turno de los de los de la Autopista La Plata-Buenos Aires y los flamantes de la Ruta 6, cuyos nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir desde mañana sábado, según establecen las resoluciones del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y tal como había adelantado este diario.

En la Autopista, para los autos de dos ejes, la tarifa sentido a la Ciudad de Buenos Aires subirá de $4.800 a $5.200, mientras que los peajes de Dock Sud y Hudson rumbo a La Plata pasarán de $2.400 a $2.600 en horario no pico.

De esta manera, el aumento para los vehículos de dos ejes será del 8,3%.

El peaje de Quilmes-Berazategui-Bernal saldrá desde ahora $1.900, contra los $1.700 que rigen actualmente.

En la Ruta 6, en tanto, el valor en las cabinas de San Vicente y Las Heras aumentará a $2.276 para esa misma categoría, mientras que en Los Cardales, que todavía no está habilitado, la tarifa prevista para los autos de dos ejes será de $4.552.