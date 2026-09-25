Tensión en La Plata: choferes de aplicaciones fueron a buscar a los taxistas y realizaron una caravana por la ciudad

La tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones volvió a quedar expuesta este viernes en las calles de La Plata. Luego de presentar un petitorio en la Municipalidad, un grupo de conductores de aplicaciones se trasladó hasta la zona de la Estación de Trenes de 1 y 44, donde se encontraban trabajando taxistas, y posteriormente realizó una caravana por distintos puntos de la ciudad.

La movilización estuvo acompañada por una gran cantidad de motos y vehículos y generó momentos de tensión en las inmediaciones de la estación. Hubo bocinazos, insultos y cruces entre los trabajadores, aunque no se registraron nuevas agresiones físicas durante ese episodio.

La escena quedó registrada en videos que circularon durante la jornada y mostraron la concentración de los conductores en la zona de la estación, con taxis estacionados en su parada habitual y los vehículos de los trabajadores de aplicaciones pasando por el lugar.

Una jornada marcada por la tensión

La movilización se produjo pocas horas después de un episodio violento registrado frente al Palacio Municipal de La Plata, en medio del conflicto que mantienen ambos sectores por la actividad de las aplicaciones de transporte.

Según se informó, un taxista que circulaba por la zona de 12 entre 51 y 53 quedó en medio de la situación y fue golpeado, mientras que además sufrió daños en parte de su vehículo.

El hecho generó preocupación entre los trabajadores del sector y elevó todavía más la tensión entre taxistas y conductores de aplicaciones.

El reclamo de los choferes de aplicaciones

Antes de dirigirse hacia la Estación de Trenes, los conductores habían presentado un petitorio ante la Municipalidad de La Plata. El reclamo central fue que se les permita desarrollar su actividad “tranquilos”, según expresaron los propios trabajadores.

Después de la presentación, decidieron movilizarse en caravana por distintos sectores de la ciudad. El recorrido incluyó la zona de la Terminal de Ómnibus y otros puntos de La Plata, con una importante presencia de motos y vehículos.

La protesta buscó visibilizar el reclamo de quienes trabajan mediante aplicaciones y cuestionan los conflictos que se vienen produciendo con los taxistas.

Un conflicto que vuelve a quedar expuesto

El cruce entre ambos sectores viene generando distintos episodios de tensión en La Plata y volvió a quedar expuesto este viernes con dos situaciones ocurridas en pocas horas.

Por un lado, la agresión sufrida por un taxista y los daños en su vehículo frente al Palacio Municipal. Por otro, la posterior movilización de los conductores de aplicaciones hacia la zona donde se encontraban los taxis y la caravana posterior.

Si bien durante la concentración en la Estación de Trenes no pasó de bocinazos, insultos y cruces, el clima de tensión generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, especialmente después de lo ocurrido previamente.

El conflicto continúa abierto y, por ahora, ambos sectores mantienen posiciones enfrentadas respecto de la forma en que debe desarrollarse el transporte mediante aplicaciones en la ciudad.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO DE TENSIÓN QUE SE VIVIÓ ESTE MEDIODÍA EN LA ESTACIÓN DE TRENES DE LA PLATA