Último adiós a Monseñor Aguer en la Catedral de La Plata

En la Catedral de La Plata ya se despiden los restos de Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis platenses, quien falleció ayer a los 83 años. La ceremonia del último adiós la encabeza el Arzobispo Gustavo Oscar Carrara.

Hoy, desde las 10 los fieles y religiosos podrán despedirlo hasta las 12 de la noche, mientras que mañana viernes las puertas se abrirán a las 7. A las 10 se celebrará la Misa Exequial presidida por Carrara y a su término se trasladarán los restos mortales de Aguer al Panteón del Clero del Cementerio Municipal de La Plata.

Cabe recordar que el fallecimiento fue confirmado por el Arzobispado de La Plata a través de un comunicado firmado por el actual Arzobispo, los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, y otros integrantes del clero platense.

En el mensaje, las autoridades eclesiásticas expresaron su pesar por la muerte de Aguer y destacaron los años que estuvo al frente de la Iglesia platense. “Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”, señalaron. Además, convocaron a toda la feligresía a unirse en oración por su eterno descanso y pidieron por el consuelo de sus familiares y seres queridos.

Quién era Monseñor Aguer: 20 años de arzobispado

Aguer estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante veinte años, entre 1998 y 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años, la edad límite establecida por las normas canónicas para el ejercicio de la función episcopal. De formación cultural y académica, con especialización en filosofía y teología moral, construyó un perfil público caracterizado por la defensa de la doctrina y la tradición católicas.

Frontal y polémico, intervino en debates sobre educación, salud sexual y reproductiva, aborto, matrimonio igualitario y el papel del Estado, con posiciones que lo enfrentaron con distintos sectores políticos, sociales y hasta en la propia Iglesia, muchas de ellas reflejadas en las páginas de EL DIA, donde escribía sus columnas.

Durante su gestión en La Plata también cuestionó lo que consideraba un avance del adoctrinamiento ideológico en las escuelas, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Como titular de la Comisión de Educación del Episcopado, denunció en reiteradas oportunidades al kirchnerismo por esas prácticas y defendió el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud frente a protocolos vinculados con el aborto, instalados en esos años.

Profundo pesar

En este marco, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del arzobispo emérito y destacó su apoyo clave a la Mesa Interinstitucional Regional. Desde el organismo resaltaron que la participación del religioso “resultó fundamental para que la movilización de nuestras entidades intermedias se pudiera institucionalizar luego de manera formal en nuestro Consejo Consultivo”. Asimismo, remarcaron que ese acompañamiento reflejó su impronta durante dos décadas al frente del Arzobispado platense, período en el cual respaldó de forma activa diversas iniciativas orientadas a impulsar el trabajo y el desarrollo en la capital provincial.

Desde el Consejo, presidido por el Ing. Francisco Gliemmo, añadieron que su misión pastoral no pasó inadvertida en la Ciudad, tanto por su compromiso con los proyectos regionales como “por su férrea defensa de los valores tradicionales y la moral católica”. Y sobre las polémicas públicas en su momento, aseguraron que “el prelado supo encarar con firmeza y apoyado en una sólida formación intelectual”.