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En Sarandí

Un incendio en la Ceamse complica la visibilidad en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Por Redacción

Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajan bomberos de Avellaneda.

Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.

Según informó el SAME, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afecta la visibilidad.

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