Una historia hecha de herramientas, oficio y desarrollo

Las ferreterías surgieron a partir de los antiguos negocios de ramos generales, donde convivían alimentos, herramientas y materiales para el trabajo. Con el crecimiento de las ciudades y la diversificación de los oficios, se transformaron en comercios especializados y también en espacios de consulta para artesanos, constructores y vecinos.

Sus antecedentes se remontan a las antiguas civilizaciones. En Mesopotamia, alrededor de 2100 antes de Cristo, ya se intercambiaban herramientas para la construcción y la artesanía. Más tarde, durante el Renacimiento y la Revolución Industrial, estos comercios se expandieron junto con las ciudades y la producción en masa.

En Argentina, el sector acompañó el crecimiento urbano y la llegada de inmigrantes, carpinteros y constructores. La Cámara Ferretera de la República Argentina, CAFARA, fue creada en 1906, mientras que FEYBA, que reúne a ferreterías de La Plata, Berisso y Ensenada, nació en 1947.

El 3 de septiembre se celebra el Día del Ferretero. La fecha reconoce una actividad que todavía conserva su rasgo principal: vender herramientas y materiales, pero también escuchar el problema del cliente y ayudarlo a encontrar una solución.