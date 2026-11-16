Una joven platense representará a la Argentina en la tercera temporada de Beast Games

La joven platense Daiana Guesnett, conocida en el ámbito digital como Dae, será la encargada de representar a la Argentina en la tercera temporada de Beast Games, el megareality creado por el youtuber Jimmy Donaldson, popularmente conocido como MrBeast.

A través de un emotivo video difundido en sus redes sociales, la participante celebró su selección oficial tras haber mantenido la noticia bajo estricta confidencialidad desde el pasado 1° de mayo, jornada en la cual recibió el correo electrónico definitivo de la producción.

"No lo puedo creer, oficialmente soy la primera argentina en participar en Beast Games. Deseé tantas veces ver este mail, que verlo ahora con mi nombre es increíble", expresó con visible emoción la joven, quien además leyó fragmentos de la bienvenida oficial donde la producción destacó su energía, pasión y orgullo nacional.

En su testimonio, Dae agradeció el respaldo de todas las personas y los espacios que difundieron su campaña en las instancias previas de votación: "Esto es todo gracias a ustedes, a toda la gente que confió en mí. Hicieron realidad mi sueño. Me va a explotar el corazón de felicidad".

Asimismo, reveló las dificultades de haber guardado silencio durante medio año antes de viajar a Estados Unidos para grabar los episodios. "Me piden absoluta confidencialidad hasta que salga la temporada 3. Deben querer saber qué pasó y yo se los quiero contar, pero no puedo decir nada. Argentina va a estar presente y yo nos voy a representar", concluyó.

El anuncio coincide con la confirmación oficial por parte de Prime Video sobre el estreno de esta nueva entrega, titulada Beast Games World Champions. La plataforma de streaming lanzará los primeros tres episodios de manera exclusiva el 16 de diciembre de 2026, tras revelar los detalles durante un evento especial en el marco de la convención TwitchCon, en San Diego.

Luego del debut, el servicio liberará dos capítulos por semana hasta alcanzar la gran final, pautada para el 13 de enero de 2027, con disponibilidad simultánea en más de 240 países y territorios.

Esta edición eleva la apuesta del formato al reunir a concursantes de 196 naciones, quienes competirán por una recompensa mayor de cinco millones de dólares. Según el primer adelanto difundido por la producción, los desafíos tendrán lugar en locaciones imponentes, entre las que destacan el Coliseo romano y un estadio con capacidad para decenas de miles de espectadores en vivo.

A diferencia de las entregas anteriores, la dinámica incorporará alianzas y rivalidades entre continentes completos hasta coronar a un único campeón mundial.

A lo largo de los episodios, los jugadores enfrentarán pruebas extremas de fuerza, habilidad y estrategia, combinadas con sobornos, traiciones y giros inesperados diseñados para poner a prueba sus límites frente al millonario botín.

El proyecto contará nuevamente con el propio MrBeast en el rol de conductor y productor ejecutivo, junto al cocreador y director Tyler Conklin y un amplio equipo de producción encabezado por Michael H. Miller, Rob Buchta, Chris Keiper, Josh Kulic, Michael Cruz y Jeff Housenbold.