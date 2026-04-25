

La ciudad de las diagonales siempre ha sido un semillero de talentos, una usina cultural que no se detiene. Sin embargo, pocos nombres resuenan esta última semana con tanta fuerza y proyección internacional como el de Daiana Güesnett , conocida artísticamente como Daé Güesnett. A sus 26 años, esta joven que creció entre los tilos y las facultades de La Plata ha sido seleccionada como una de las tres representantes argentinas para participar en un nuevo y ambicioso proyecto de MrBeast, el youtuber más grande del planeta. Pero para entender cómo una chica de Plaza España llegó a los sets de Estados Unidos, hay que desandar un camino de formación, disciplina y una conexión profunda con la identidad platense que la vio nacer y crecer.

ENERGÍA DESBORDANTE

Desde muy pequeña, Daiana mostró que el silencio no era una opción para ella. En su entorno familiar la apodaron terremoto; una niña charlatana que no temía integrarse a las charlas de adultos. “Yo era un piojo que tenía 5 años y no paraba de hablar en la mesa” recuerda con una sonrisa sobre aquellos años formativos donde su curiosidad ya empezaba a desbordar los límites de lo cotidiano. Esa energía desbordante pronto encontró un cauce natural en el mundo del arte. Inspirada por figuras de la cultura popular como Patito Feo y Violetta, Daiana no solo quería consumir entretenimiento, sino generar en los demás esa misma adrenalina que ella sentía al escuchar los aplausos y la música. Quería estar del otro lado, sobre el escenario, transmitiendo emociones. Fue así como comenzó a forjar una pasión por la música que la llevó a recorrer las instituciones formativas de la ciudad. Su aprendizaje inicial fue netamente local: asistió a academias de canto y guitarra, destacándose su paso por la prestigiosa academia de comedia musical de Valeria Lynch en La Plata y su perfeccionamiento vocal en CADEM, bajo la tutela de Blas Rivero, donde comenzó a pulir la voz que hoy la lleva a competir a nivel mundial.

UNIVERSITAS, EL NACIO Y EL PRIMER GRAN ESCENARIO

Si hay algo que define el ADN de Daiana es su paso por las instituciones educativas más emblemáticas y tradicionales de la región. Realizó su educación primaria en el colegio Universitas, pero fue en el Colegio Nacional Rafael Hernández donde forjó su identidad más profunda durante la secundaria. Para ella, el nacio no fue solo un lugar de estudio, sino una identidad en sí misma, representando una de las etapas donde pudo disfrutar su adolescencia y la exploración de quien quería ser. Sin embargo, el primer gran hito de su carrera ocurrió mucho antes de la viralidad digital, precisamente en un acto escolar de la primaria cuando tenía apenas 11 años. Fanática de la película Titanic, se armó de valor y se animó a tocar la puerta de la directora para pedir, casi como una exigencia de su vocación, cantar My Heart Will Go On; ante un auditorio de 600 personas “Ahí me enamoré de todo este trabajo y este mundo” confiesa sobre aquel primer contacto real y masivo con el público.

ENTRE EL AULA Y LAS CÁMARAS

Hacia el año 2016, en pleno auge de la cultura youtuber en Argentina, Daiana, entonces una adolescente de 15 años, co-fundó el proyecto Daya junto a su mejor amiga. Lo que comenzó como un canal de cortometrajes y sketches de humor, rápidamente se transformó en un fenómeno que las llevó de gira por la costa atlántica, Rosario y Córdoba. Eran los años en que los creadores de contenido empezaban a romper la cuarta pared y Dae estaba en la vanguardia local. Durante esos años de ebullición, tuvo que aprender a equilibrar la vida de una estudiante del Colegio Nacional con la responsabilidad de ser una figura pública a la que los seguidores esperaban a la salida de clase para pedirle fotos “Era muy raro encontrarse en ese equilibrio de tener una vida común... y al mismo tiempo ir al colegio, estudiar, ser responsable”, recuerda sobre la dualidad de ser una adolescente normal por la mañana y una creadora de contenido con proyección nacional por la tarde. Esta etapa fue fundamental para desarrollar su soltura frente a las cámaras y su capacidad de edición, habilidades que más tarde serían piezas clave en su éxito internacional.

EVOLUCIÓN MUSICAL E INSPIRACIÓN

En 2018, Daiana decidió dar un paso crucial: cerrar la etapa de los sketches para enfocarse de lleno en su verdadera pasión: la música. Así nació su identidad actual como Daé Güesnett. Su primer sencillo, Nueva Partida (2019), funcionó como una declaración de principios sobre este nuevo comienzo solista. Actualmente, se encuentra grabando su álbum en su ciudad natal, un proceso que describe como íntimo y profesional, trabajando codo a codo con su novio, Nehuén (@NehuMaj7) , quien se desempeña como el productor musical de todas sus piezas en los últimos años y con quien actualmente se encuentra componiendo su primer album.

En este camino de búsqueda profesional, Dae encontró en Lali Espósito una referente fundamental. “Desde muy chiquita la sigo a ella y la veía como una persona igual, como un par”, explica sobre la conexión con la artista nacional que, al igual que ella, empezó desde muy joven. Esta admiración se materializó en una anécdota que Dae atesora como un empujón vital: tras subir un cover que le mandó a Lali por redes sociales, Daiana se enteró de que la artista estaría en Aeroparque y decidió ir a buscarla. Para su absoluta sorpresa, la propia Lali la reconoció al verla: “Pará, yo te conozco, yo te vi... vos cantás re bien”. Ese reconocimiento de una de las máximas figuras del pop argentino fue el impulso necesario para seguir apostando por su propia voz.

EL SALTO GLOBAL CON MRBEAST

La determinación de Dae la llevó a enviar castings internacionales de manera sistemática después de terminar el colegio, buscando oportunidades tanto en Argentina como en el exterior. No se quedó esperando a que la llamaran; salió a buscar el mundo. Tras experiencias previas en audiciones para proyectos de gran envergadura como el reality “La Firma”; de Netflix, finalmente llegó la gran oportunidad de MrBeast. Conocedora del ecosistema de YouTube desde hace una década, Daiana entiende perfectamente la magnitud de lo que significa estar en el radar de Jimmy Donaldson (MrBeast), un creador que ha revolucionado la industria digital con retos que ponen a prueba no solo la fuerza física, sino la inteligencia y la estrategia emocional. El premio de este reality son 5 millones de dólares, Dae fantasea con invertir este dinero en fundar espacios que le den voz a artistas de la ciudad, espacios donde se entienda el arte como parte fundamental de la vida.

LA FAMILIA Y LA ARGENTINIDAD

Dae nos recibe con su equipo: su familia. Su padre, su hermana, su madre y su novio funcionan como un organismo frenético porque uno de ellos está por cumplir su sueño. La escucha, la compañía, la necesidad de acompañarse construye en esta joven una identidad artística. Cuenta emocionada como Berta, su abuela, actriz independiente, le inculcó la pasión y la fuerza por el arte, la potencia de estar vivos a través de lo que representamos.

Conversamos sobre la importancia de la argentinidad, la importancia de diferenciarnos desde nuestras costumbres y nuestro modo de ver el mundo. La calidez, la familia, los valores y la energía que demuestra como artista no escapa de nuestra forma de ser platenses y argentinos. Para Dae, representar a La Plata en este escenario global es un orgullo que nace de la fuerte identidad cultural de su ciudad. “Hay un montón de talento que sale de acá, un montón de bandas, y creo que la identidad cultural de La Plata es súper fuerte, se siente” afirma con convicción quien cursó hasta tercer año de la carrera de Música Popular en la Facultad de Artes de la UNLP.

La ciudad de los tilos estará presente en cada desafío que enfrente en tierras estadounidenses. Con el respaldo de su ciudad y los sitios emblemáticos que ha habitado como casi todos los platenses, Dae Güesnett se prepara para demostrar que el talento de las diagonales no tiene fronteras.