Una misión que también se prepara, con 25 mil voluntarios

Detrás de las grandes celebraciones previstas para la visita de León XIV habrá una organización que involucra a miles de personas. En todo el país se inscribieron alrededor de 25 mil voluntarios, convocados para colaborar en distintas tareas durante las actividades del Pontífice. La inscripción se cerró en septiembre y quienes fueron aceptados comenzaron un proceso de capacitación antes de recibir sus funciones.

Una voluntaria de La Plata contó que el ingreso se realizó mediante un formulario digital y que, una vez superados los controles de seguridad, recibió las credenciales de acceso a una plataforma con usuario y contraseña. Allí se habilitaron los materiales de formación, organizados en módulos.

Los primeros contenidos estuvieron dedicados a las virtudes del servicio y a las características que debe tener el voluntariado. La premisa central es que se trata de una tarea desinteresada, que no debe entenderse como una oportunidad para acercarse al Papa ni para obtener protagonismo. Otros módulos abordaron cuestiones básicas de la fe y el significado del Pontífice para la Iglesia.

La capacitación también contempla las pautas específicas para el día de trabajo: cuidados personales y del público, procedimientos ante distintas situaciones y criterios para mantener una organización coordinada. Los voluntarios no tendrán a su cargo la prestación de primeros auxilios: ante una emergencia deberán dar aviso a los responsables correspondientes.

Las tareas previstas incluyen orientación a los peregrinos, colaboración en celebraciones litúrgicas, comunicación, logística y asistencia a otros voluntarios. En algunos casos se trabajará de a dos y cada grupo tendrá referentes para evitar decisiones individuales que puedan alterar el funcionamiento general.

La voluntaria platense recibirá una credencial, una tarjeta SUBE habilitada, gorra, botella, remera identificatoria y un rosario que fue utilizado para rezar por la misión de quienes colaborarán. Las prendas tendrán distintos colores según la función asignada.

La organización también contempló la disponibilidad horaria, las sedes y la eventual necesidad de alojamiento. La convocatoria estableció un límite de edad de 65 años y consultó a los postulantes por el conocimiento de otros idiomas.