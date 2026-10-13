Una nueva semana de conflicto, paro y marcha en la Universidad

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverá a tener otra semana corta, entre el feriado nacional de ayer y el paro docente y nodocente y la Marcha Federal Univesitaria del jueves 15 de octubre. La medida se inscribe en un conflicto que lleva meses sin una resolución y que, de acuerdo con el recuento de las huelgas realizadas durante el año, ya suma 38 días de paro.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) anticiparon que esperan una adhesión prácticamente total a la medida de fuerza y una movilización contundente, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las convocatorias que se realizarán en distintos puntos del país.

“En La Plata hemos convocado a un paro por 24 horas tanto Adulp como Atulp (nodocentes) el próximo 15 de octubre, día en que se realizará la quinta marcha federal. Así que imaginamos una gran columna platense en la marcha”, señalaron desde el gremio docente.

La protesta afectará a todo el sistema de la universidad local, incluidos los colegios de pregrado. La convocatoria nacional prevé una movilización central hacia la Plaza del Congreso y réplicas simultáneas en otras ciudades, en una jornada que reunirá a trabajadores docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

“Creemos que la adhesión al paro va a ser prácticamente total y que será muy contundente la quinta Marcha Federal, tanto en el epicentro del Congreso como en las réplicas que habrá en simultáneo en todo el país”, agregaron desde Adulp.

Entre los reclamos principales figuran la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y la recuperación de los salarios, además de una mayor asignación de recursos para las universidades públicas, la ciencia y la tecnología.

La nueva huelga llegará después de una sucesión de medidas que afectaron el funcionamiento de las facultades y los colegios universitarios durante buena parte del año.