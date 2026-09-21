Una vez más, cortes de agua y luz afectaron a los vecinos de la Ciudad

Los servicios públicos volvieron a trastocar la tranquilidad del fin de semana de los vecinos de La Plata. Desde distintos puntos de la Ciudad se comunicaron con EL DÍA para denunciar inconvenientes con el suministro de agua y reiterados cortes de luz.

Uno de los reclamos llegó desde Tolosa, donde Marisa vecina de 117 y 531 denunció en la mañana de ayer: “Estamos sin agua desde la madrugada y Absa no responde”.

El suministro se restableció por la tarde, sin embargo esto no tranquilizó a los vecinos que conviven con estos problemas casi a diario. “La cortan bastante seguido o tiene muy baja presión. Cuando vuelve está amarilla, con sarro y mucho cloro”, describió la vecina.

El problema, según los testimonios recibidos, no se limita a un sector puntual de Tolosa. Otro reclamo llegó desde la zona de 527 y 120, donde una familia aseguró estar atravesando dificultades con el suministro desde el miércoles por la noche.

“Somos dos manzanas sin agua”, contó una vecina, que también manifestó no saber dónde realizar el reclamo correspondiente. “Es una vergüenza ABSA. ¿Hasta cuándo vamos a padecer esto? El mes pasado nos sucedió lo mismo”, cuestionó.

El problema a que se enfrenta todo el barrió -según el relato de la frentista- es que el agua llega con tan poca fuerza que no consigue llenar los tanques y, en consecuencia, el suministro no alcanza para abastecer normalmente a las casas.

“Este es el potencial de agua que tenemos en una canilla y no logra llenar los tanques de agua. No tenemos agua dentro de las casas porque no sale con potencia”, relató la mujer con un video en el que se ve cómo el agua brota en forma de hilo desde una canilla.

Otro de los reclamos por el servicio de agua se registró en Gonnet, particularmente en la zona de 16 entre 490 y 492. Allí, los residentes señalaron que el suministro comenzó a presentar muy baja presión, lo que dificultó el normal abastecimiento de los hogares.

Ante la situación, uno de los vecinos realizó un reclamo ante ABSA, registrado bajo el número 4105967. Según relató a este diario, desde la empresa le informaron que por el momento no tenían precisado cuál era el motivo del inconveniente y que investigarían lo ocurrido en el sector.

El corte de luz de cada día

A los problemas con el agua se sumaron durante la jornada de ayer los reclamos por interrupciones en el servicio eléctrico. Uno de ellos llegó desde La Loma, donde una vecina aseguró haber sufrido tres cortes de luz en apenas unas horas.

“Hoy ya tuvimos tres cortes de luz en la zona de Parque Alberti”, contó Silvia, residente de 39 entre 23 y 24, quien manifestó su preocupación por los posibles daños que los reiterados cortes y restituciones del servicio podrían ocasionar en los electrodomésticos.

La vecina aseguró que no se trata de un episodio aislado. Según indicó, una situación similar se había registrado unos 20 días atrás, cuando llegaron a contabilizar cinco interrupciones del suministro eléctrico. “Por eso digo hasta que no nos quemen todo seguiremos así”, cuestionó y añadió: “La máquina de Edelap no te da una letra para que vos pongas lo que pasa”.

En tanto, otro reclamo por la falta de suministro eléctrico llegó desde City Bell. Alberto, vecino de la zona de 461 entre 19 y 20, aseguró que el servicio se interrumpió alrededor de las 15 y volvió recién después de las 19 horas.

Según relató, el corte afectó a varias manzanas del sector. El frentista aseguró además haber realizado el reclamo correspondiente ante la empresa, registrado bajo el número 9990790.

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