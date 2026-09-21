Universidad: nuevo paro de docentes y nodocentes

Los docentes y nodocentes universitarios volverán a realizar mañana, martes 22 de septiembre, un paro en reclamo de mejoras salariales y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue resuelta luego de un nuevo fracaso en la paritaria salarial del sector y dará continuidad al paro realizado el jueves 18. De esta manera, las actividades en las universidades y colegios preuniversitarios recién se normalizarán el miércoles 23.

El calendario también suma el Día del Estudiante, que se celebra este lunes 21 (ver página 12), por lo que ya se acumulan más de una jornada sin actividades. Así, entre el paro del jueves, el fin de semana, la celebración de hoy y la nueva medida de fuerza del martes, las actividades educativas quedarán interrumpidas hasta el miércoles.

De todos modos, el impacto del paro podría variar según cada facultad, ya que la adhesión de docentes y nodocentes a las medidas de fuerza suele ser dispar.