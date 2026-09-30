Los docentes anunciaron un paro en protesta por los reiterados hechos de violencia

Los gremios docentes anunciaron un paro de 24 horas para este jueves 1º de octubre, en medio de un renovado reclamo de mejora salarial urgente.

La medida de fuerza fue convocada en reclamo de "una sociedad que cuide a los que enseñan" y para pedir el fin de los hechos de violencia que vienen sufriendo los docentes.

Si bien el paro es contra los distintos episodios violentos que afecta a los maestros, se anunció después que uno de los gremios le pidiera al Gobierno bonaerense una "recomposición salarial inmediata" y "“que no se dilaten más los tiempos de una propuesta”.

“Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición”, indicó la presidente de la FEB Liliana Olivera a través de un comunicado, luego del encuentro que los representantes gremiales tuvieron el último viernes con las autoridades provinciales donde no hubo ofrecimiento salarial.

“Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante”, dijo Olivera y agregó que “hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector”.

Asimismo, Olivera indicó que “seguimos reclamando además por situaciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo, como la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante los numerosos casos de violencia que se siguen registrando en los establecimientos educativos, la sobrecarga de tareas o los problemas constantes de cobertura en las prestaciones de IOMA”.