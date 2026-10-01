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En medio de los cortes de luz, en Abasto quedaron a oscuras por la caída de un árbol enorme

Familias del barrio Villa San Martín denunciaron que el ejemplar se desplomó durante la madrugada, arrastró el tendido eléctrico y bloqueó por completo el paso. Exigen una respuesta inmediata de la prestataria y de las cuadrillas municipales.

Por Redacción

Una mañana complicada y peligrosa atraviesan los vecinos de la localidad de Abasto, puntualmente en la calle 516 bis y 231, en el barrio Villa San Martín, luego de que un árbol de gran porte cayera pesadamente sobre la calle durante la madrugada. El incidente no solo provocó el corte total de la calzada, sino que además derribó cables de media y baja tensión, dejando a decenas de hogares sin suministro eléctrico.

El episodio ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando el colapso del ejemplar —cuyo tronco de considerables dimensiones quedó tendido de lado a lado del camino— arrastró postes y cables que quedaron esparcidos a baja altura y sobre el suelo.

Frente a este escenario, los frentistas manifestaron su extrema preocupación tanto por la falta de energía eléctrica como por el peligro latente que representan los cables caídos para quienes transitan por la zona, entre ellos niños y trabajadores.

"Estamos sin luz desde la madrugada y con el camino totalmente cortado. Nadie puede pasar y los cables están tirados; es un peligro", señalaron los damnificados.

Por último, durante la mañana se acercaron cuadrillas de la empresa EDELAP para restablecer el servicio, así también como bomberos y personal del Municipio para retirar las ramas y despejar la traza vial.

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