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Bronca en La Plata: viajan desde distintos puntos de la Provincia para pagar multas y no los atienden

Personas que llegaron desde diferentes localidades bonaerenses denunciaron que no pudieron realizar los trámites en el Juzgado de Infracciones de 7 y 43 por problemas con la página web. Además, aseguran que les reprograman los turnos sin previo aviso. Entre los afectados hay quienes perdieron un día de trabajo y tuvieron que afrontar gastos de traslado.

Por Redacción

El malestar por las dificultades para pagar multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires sumó nuevos reclamos en La Plata. Personas que viajaron desde distintos puntos del territorio bonaerense se presentaron en el Juzgado Administrativo de Infracciones, ubicado en avenida 7 entre 42 y 43, con la intención de regularizar sus deudas, pero denunciaron que no pudieron ser atendidas.

Según manifestaron los afectados, los inconvenientes con la página web impiden avanzar con los trámites, mientras que las reprogramaciones de turnos sin previo aviso agravan una situación que ya venía generando quejas entre los conductores.

La bronca se hizo sentir entre quienes se acercaron hasta la dependencia con la expectativa de resolver sus multas y se encontraron con nuevas trabas. Muchos habían organizado el viaje con anticipación y debieron destinar tiempo y dinero para llegar a la capital bonaerense, sin obtener una respuesta a su pedido.

Uno de los principales motivos de indignación es que varios de los damnificados aseguraron haber perdido su jornada laboral para presentarse en el juzgado. A eso se sumaron los gastos de transporte y el tiempo invertido en el traslado, que terminaron siendo en vano ante la imposibilidad de completar el trámite.

El enojo también estuvo relacionado con la falta de aviso sobre los cambios en los turnos. De acuerdo con los reclamos, algunas personas se enteraron de la reprogramación al intentar realizar la gestión o al llegar a la sede, después de haber organizado su día para cumplir con la cita.

Un problema que suma reclamos

La situación se suma a las quejas que ya se habían conocido en los últimos días por las dificultades para conseguir turnos, las fallas en la plataforma digital y las demoras en la atención presencial. La problemática afecta a conductores que necesitan pagar infracciones provinciales o realizar descargos.

En una nota publicada el jueves 1° de octubre, EL DIA había informado sobre las largas filas y el malestar de quienes concurrían al juzgado de calle 7 entre 42 y 43. En esa oportunidad, conductores señalaron que no conseguían turnos por internet y que tampoco encontraban una solución al presentarse personalmente.

El escenario se vincula, además, con una mayor concentración de trámites en la dependencia provincial. Según el contexto informado anteriormente por este diario, el Ministerio de Transporte bonaerense atribuyó parte del incremento de la demanda a la decisión de La Plata de gestionar sus infracciones municipales por fuera del sistema provincial.

Mientras tanto, quienes necesitan resolver sus multas siguen reclamando una respuesta que les permita completar las gestiones sin tener que viajar repetidamente hasta La Plata, perder horas de trabajo ni afrontar gastos adicionales por inconvenientes ajenos a ellos.

Por ahora, los testimonios de los afectados vuelven a poner el foco en el funcionamiento del sistema de turnos y de la plataforma web, así como en la necesidad de mejorar la comunicación con los usuarios para evitar que se trasladen hasta el juzgado sin poder ser atendidos.

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