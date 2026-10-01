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VIDEO. El papá de Kim Gómez lanzará su primer proyecto de la Fundación en los próximos días

Marcos Gómez compartió un video en las últimas horas en el que anunció el inicio de una nueva etapa de la Fundación Kim. Aunque la organización todavía está en proceso de formación, adelantó que ya trabaja en su primera iniciativa, con el foco puesto en los chicos, el deporte y la contención social.

Por Redacción

Marcos Gómez, el papá de Kim Gómez, anunció que la fundación que lleva el nombre de su hija comenzó una nueva etapa y que en los próximos días dará a conocer su primer proyecto. A través de un video publicado en redes sociales, expresó su intención de impulsar iniciativas destinadas a los chicos y destacó la importancia de los clubes como espacios de acompañamiento y formación.

“Empieza una nueva etapa”, escribió al presentar la cuenta de la Fundación Kim, donde adelantó que, pese a que la organización todavía se encuentra en proceso de formación, ya comenzaron a trabajar en sus primeras propuestas.

“Se vienen proyectos. Sumemos nuestro granito de arena. Un chico en un club es un chico menos en la calle”, expresó Marcos en la publicación, con un mensaje centrado en la necesidad de generar oportunidades para niños y adolescentes.

El deporte como herramienta de contención

En su mensaje, el papá de Kim puso el foco en la situación de los chicos y en la importancia de que puedan encontrar en los clubes un espacio de pertenencia, acompañamiento y desarrollo.

Según explicó, la intención es promover que más chicos tengan la posibilidad de practicar un deporte y acceder a la contención que ofrecen estas instituciones. En ese sentido, remarcó que es fundamental que la sociedad se involucre y aporte, desde el lugar de cada uno, para acompañar a las nuevas generaciones.

La propuesta apunta a destacar el rol social de los clubes, no solamente como lugares para realizar actividades deportivas, sino también como ámbitos en los que niños y adolescentes pueden construir vínculos, compartir experiencias y encontrar adultos de referencia.

“Es el momento de que todos estemos sumando nuestro granito de arena”, fue el mensaje que transmitió al explicar el espíritu de esta nueva etapa.

La Fundación Kim prepara su primera iniciativa

Aunque la fundación todavía está en proceso de conformación, Marcos confirmó que ya se encuentran trabajando en el primer proyecto y anticipó que habrá novedades en los próximos días.

Por el momento, no se dieron a conocer todos los detalles de la iniciativa, pero el mensaje dejó en claro que el objetivo estará vinculado con la realidad de los chicos y la necesidad de fortalecer los espacios de inclusión y contención.

“En los próximos días vamos a estar anunciando lo que se viene y ojalá que estén todos pendientes a esto que va a estar pasando”, adelantó.

De esta manera, la Fundación Kim comienza a dar sus primeros pasos con una propuesta que busca transformar el dolor en una iniciativa con impacto social, convocando a la comunidad a involucrarse y acompañar proyectos destinados a niños y adolescentes.

La frase elegida por Marcos resume el espíritu de esta nueva etapa: “Un chico en un club es un chico menos en la calle”.

EL VIDEO QUE LANZÓ EN SU NUEVA PÁGINA DE INSTAGRAM

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