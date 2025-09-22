El papá de Kim Gómez lanzará una fundación solidaria

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Plata todavía atraviesa la conmoción por la muerte de la pequeña Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo. En medio del dolor, su padre, Marcos Gómez, anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará el nombre de su hija y que tendrá como eje el deporte y la inclusión social.
A través de sus redes, Marcos Gómez, señaló: “Estamos a poco de empezar un proyecto solidario para impulsar el deporte en la ciudad somos muchos y ojalá seamos muchos más, estamos a poco de poner en marcha la fundación Kim esto me tiene motivado”.
“Esto me mantiene de pie”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el acompañamiento recibido por su entorno en los últimos meses tras el crimen de Kim. “Me sostienen, me aconsejan y me empujan a seguir adelante”, expresó, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta encontrar motivos para seguir tras la pérdida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí