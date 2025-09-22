El papá de Kim Gómez lanzará una fundación solidaria

La Plata todavía atraviesa la conmoción por la muerte de la pequeña Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo. En medio del dolor, su padre, Marcos Gómez, anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará el nombre de su hija y que tendrá como eje el deporte y la inclusión social.

A través de sus redes, Marcos Gómez, señaló: “Estamos a poco de empezar un proyecto solidario para impulsar el deporte en la ciudad somos muchos y ojalá seamos muchos más, estamos a poco de poner en marcha la fundación Kim esto me tiene motivado”.

“Esto me mantiene de pie”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el acompañamiento recibido por su entorno en los últimos meses tras el crimen de Kim. “Me sostienen, me aconsejan y me empujan a seguir adelante”, expresó, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta encontrar motivos para seguir tras la pérdida.