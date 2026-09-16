VIDEO.- Una motociclista casi se mata en La Plata por una pérdida de agua de ABSA

Una joven de La Plata denunció que sufrió severas lesiones en su cuerpo al caerse de su moto mientras circulaba por 29 entre 59 y 60, en donde se registra una caudalosa pérdida de agua que afecta todo el ancho de la calle. El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana, después de que en el barrio denunciaran la avería de la red de ABSA y dieran a conocer otro video sobre un vecino que también se dio un golpazo en el mismo lugar, aunque en ese caso no tuvo que lamentar problemas de salud.

Según relató la damnificada, quien se identificó como Antonella, ayer circulaba en moto por esa cuadra cuando de repente el rodado patinó como consecuencia de la presencia de agua en la cinta asfáltica. Sin tiempo a reaccionar, perdió el control, cayó sobre el asfalto y sufrió distintas lesiones: fractura de platillo y de varias espinas tiviales, laceraciones en la piel y contusiones en distintas partes del cuerpo.

"Hoy por la mañana me tocó a mí. Pasé con la moto y derrapé porque la calle estaba súper resbaladiza", afirmó la conductora. "Yo la saqué barata porque iba con casco y manejo despacio. Pero un día de estos alguien se va a matar por culpa de esta pérdida de agua", afirmó la motociclista desde su hogar en La Plata en donde permanecía en cama, con una pierna enyesada e intentando recuperarse de los golpes y las distintas heridas sufridas.

"En este caso lamentablemente sufrí fractura de platillo y espinas tiviales además de varios golpes", afirmó. Y añadió que "es importante que los vecinos continúen con los reclamos y no está bien que las autoridades correspondientes hagan caso omiso de esto, porque es muy peligroso".

El hecho que anticipó lo sucedido quedó registrado en una denuncia formulada el lunes por los vecinos del barrio. Mediante un video, dieron cuenta de la filtración y las dificultades que tiene tanto peatones como conductores para transitar por ese sector. De hecho, en las imágenes se observa el instante en que un hombre se resbaló y se dio un golpazo contra el pavimento. De milagro no sufrió fracturas.

Sin embargo no es la primera caída que se produce en el lugar, según sostuvieron los denunciantes. La diferencia es que en esta ocasión debido a una cámara de seguridad emplazada en el lugar pudieron acceder al registro para hacer público el reclamo. Más allá de los esfuerzos vecinales para que ABSA arregle la avería, ayer le tocó a una motociclista sufrir las consecuencias de la pérdida de agua. Se trata de una problemática que se replica en el casco histórico de La Plata y que está al tope de los reclamos.

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