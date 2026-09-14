Villa del Plata otra vez sin luz y crece la bronca contra Edelap

Los reclamos por cortes de luz vuelven a repetirse en el inicio de la semana, a casi un mes del gran apagón por la subestación de Tolosa que aún espera respuestas acerca de qué fue lo que ocurrió. Y otra vez los damnificados son los vecinos de Villa del Plata, que se quedaron sin servicio eléctrico esta mañana tras el corte que sufrieron la semana pasada. Es por eso que apuntan la bronca contra Edelap por una nueva falla que complica los quehaceres diarios.

Según los testimonios que llegan al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), el corte comenzó poco después de de las 10 y afectó a esa amplia zona de Ensenada. Lo mismo sucedió la semana pasada, cuando estuvieron desde la madrugada y hasta el mediodía del día siguiente sin contar con el servicio.

"De vuelta en Villa del Plata se cortó la luz. Es imposible ya estar acá un día sin que se corte. Es en toda la zona, de ambos lados", se quejó Julieta, que agregó: "Necesitamos respuesta de Edelap sobre por qué se corta tanto. Soy psicóloga y trabajo en sesiones virtuales y ya no puedo quedarme acá". Ya pasadas las 12 reportaron la restitución del servicio, "pero no sabemos si se va a volver a cortar o no", aclararon.

Lo cierto es que no fueron los únicos platenses que padecen los cortes de luz. Ayer, poco antes de la medianoche, vecinos de 73 y 126 denunciaron que quedaron a oscuras. Manifestaron que recién a las 4 de la madrugada volvió el servicio. "Edelap es un desastre. Con el frío de anoche nos dejaron sin electricidad. Mi casa era una heladera. Y encima con la inseguridad que hay, que no pasa ni un patrullero. A nadie le importa nada", sostuvo Luis.

Vale recordar que a fines de la semana pasada la situación se tornó caótica en el Centro de La Plata por un corte de energía que afectó a comerciantes de la zona de 54 entre 8 y 9, y que derivó en una noche complicada sumando un nuevo reclamo contra Edelap. En algunas cuadras, el suministro eléctrico regresó durante la madrugada luego de la instalación de un generador en 9 y 56, aunque el intenso ruido del equipo terminó convirtiéndose en otro problema para quienes intentaban descansar.

El episodio volvió a generar bronca entre los vecinos, en un contexto en el que la empresa prestataria acumula múltiples reclamos por interrupciones del servicio, especialmente luego del apagón en la zona norte que derivó en bonificaciones para los usuarios afectados, que ahora Edelap se niega a pagar.