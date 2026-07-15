VIDEO. Ya rige otro aumento de los micros del AMBA: nuevo cuadro tarifario y cómo afecta a La Plata

El Gobierno nacional a través de la Secretaria de Transporte puso en marcha un incremento del 2% en las tarifas de las 104 líneas de colectivos bajo órbita federal, entre las que se encuentran la 129 (Misión Buenos Aires) y la 195 (Metropol, ex Costera Metropolitana), que unen La Plata con el Conurbano y CABA.

La medida representa la tercera y última etapa de la actualización escalonada que había dispuesto la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, acumulando un alza del 6% a lo largo de este último trimestre.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el viaje mínimo —comprendido para distancias de entre 0 y 3 kilómetros— pasó de costar $728,28 a un valor de $742,81 para todos aquellos usuarios que posean su tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre.

El último ajuste se había registrado el pasado 15 de junio, completando así el cronograma de subas mensuales consecutivas pautado por la cartera de Transporte para el tendido de jurisdicción nacional.

Micros: cómo queda el esquema de precios tramo por tramo

A partir de hoy, la escala tarifaria para los pasajeros con SUBE nominalizada se abona de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros (mínimo): $742,81

De 3 a 6 kilómetros: $861,66

De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80

De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36

Más de 27 kilómetros: $1.337,06

Quienes utilicen plásticos sin registrar o sin declarar ante el sistema SUBE deberán afrontar valores sustancialmente más elevados en cada una de las secciones.

Las modificaciones rigen exclusivamente para las líneas nacionales con numeración que va desde el 1 hasta el 195 inclusive. En tanto, los colectivos de jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no sufren nuevos cambios, ya que sus tarifas se actualizaron a principios de julio, dejando el boleto mínimo en $820,99 y $1.063,98, respectivamente.

Estas son todas las líneas en las que impacta el aumento del boleto: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129 (Misión Buenos Aires), 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195 (Metropol).

El panorama de los trenes metropolitanos

Por su parte, el servicio de ferrocarriles del AMBA mantiene su propio esquema de subas graduales con horizonte hacia septiembre.

Tras la última suba aplicada el pasado 1 de julio, el pasaje mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur se mantiene en $380, a la espera del próximo ajuste mensual programado para el 1 de agosto.