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Estudiantes, finalista de la Libertadores: pedí el póster de Muslera, héroe del Maracanazo

Pídalo mañana, a sólo $4.000. Para socios de EL DIA, a $3.000 desde el lunes

Por Redacción

Estudiantes es semifinalista de la Copa Libertadores. Ante Flamengo, Fernando Muslera fue el gran héroe del Maracanazo al atajar 3 penales. Es por eso que hoy los hinchas del Pincha lo tienen en lo más alto y el diario EL DIA preparó un póster imperdible.

Desde mañana, sábado 24 de octubre, en todos los puestos de diarios y revistas lo puede conseguir a sólo $ 4.000. La lámina inmortaliza al arquero albirrojo atajando el tercer penal a Bruno Enrique con el que los albirrojos se ganaron el derecho de jugar el partido definitorio ante Palmeiras, el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Además, a partir del lunes, también se podrá adquirir en las oficinas comerciales del diario, de diagonal 80 Nº 817, de 9 a 16 hs. Cabe destacar que para los socios del Club EL DIA habrá un precio promocional de $ 3.000. Por otro lado, estará disponible en Raiders Jean, de 47 Nº 609.

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