Los vendedores de diarios podrá seguir devolviendo todas las publicaciones de diario EL DIA que no vendieron, por ejemplo la revista de "Messi Eterno" y el recetario de cocina económica. Los lectores comprando cualquiera de ellos tendrán el derecho de recibir como obsequio: cubo mágico, burbujero, capibara con luces, magic crystal mud, pelota de fútbol Nº3 y Nº 5.

Los ejemplares de esas publicaciones con los obsequios mencionados pueden ser retirados de lunes a viernes en diagonal 80 Nº 817.

Además tendrán la posibilidad de adquirir un póster de Messi con el regalo de una remera a $10.000, confeccionada por una marca líder, bordó o azul lisas, del Lobo o el León y la azul con el número 12 en amarillo.