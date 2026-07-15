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"Nuestros corazones": el emotivo mensaje del Negro Enrique para la Selección

Por Redacción

A horas de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el último boleto a la final del Mundial 2026, Héctor Enrique, el histórico mediocampista campeón del mundo en México 1986, le dedicó un emotivo mensaje a los jugadores de cara a un cruce decisivo. 

Con una imagen de la salida del seleccionado argentino en los cuartos de final de aquella cita mundialista, en el mítico Estadio Azteca, eligió recordar el histórico partido en el que Argentina eliminó a Inglaterra con "La mano de Dios" y "El gol del siglo", ambos convertidos por Diego Armando Maradona.

"Nuestros corazones junto a ustedes. Hoy, mañana y siempre", escribió el Negro acompañado por una bandera argentina en su cuenta de Instagram. 

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